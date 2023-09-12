Плотницький - після вильоту України з ЧЄ: "Нам не вистачає яєць"

Капітан збірної України з волейболу Олег Плотницький поділився емоціями після програного матчу від словенців у чвертьфіналі чемпіонату Європи.

- 1:3 проти топової команди. На скільки відсотків ви сьогодні зіграли?

- Якщо брати останні дві партії, я думаю, на відсотків 80-85. Точно не 200. Точно не витиснули все, що могли витиснути. Це стовідсотково. Якось так. Але гарна гра.

- Чого нам не вистачає?

- В деяких моментах яєць не вистачає.

- Ти маєш на увазі психологію?

- Ні, маю на увазі - мужицьких таких яєць не вистачає. Десь вийти і всадити. Всадити і хай так буде, як буде. Боїмося. Але лише деколи. Дуже рідко. І в них (словенців) теж немає. Бачили, як у кінці вони "***дячили" ці очки, аж страшно. І воно все відлітало, тому що йшли вони сміло. Розмах і валять повний газ на всі 180. І все.

- Де була твоя подача в попередніх матчах? Ти її ховав?

- Ні, чого? Не знаю, чого всі причепились до моєї подачі. Там все нормально. По статистиці все добре. Так, не було 5 ейсів, але їх і не треба було. З них сенсу не було. Ми гарно тримали подачу. Хлопці заробляли очки блоком, у захисті й добиваннями. Я не бачу сенсу її посилювати і щось видумувати. Якщо вона долетить, то вони самі бояться. Деколи є такі моменти, коли не треба тулити її зі всієї сили. Треба просто потримати, бо там люди вже стоять і бояться. Стоять і вже назад відкочуються. А якщо назад, то будь-який твій прийом за триметровою лінією - і ти вже граєш нормальний, простий волейбол. 4-2 в 4-2 і все. Там ми вже встигаємо. Тому в цьому сенсу немає, якщо вона йде. А якщо ризикнув і помилився? А міг би ще 5 таких подати.

- Що було у першому сеті? Боязнь, хвилювання?

- Так. Трохи самі закрились, мені здається. Знову самі придумали щось, невідомо що. Але добре, що ми відпустили його і нормально. Останні 10-15 очок були вже такі… Ми говорили один з одним і казали, що зараз треба просто знаходити свою гру і все. Неважливо, помилка, не помилка. Навіть, якби було 25:10. Немає різниці. Просто пробуємо шукати свою гру, свою подачу. І починаємо відчувати саму атмосферу гри від цього. Ось і все. А далі вже буде нормально. Мені здається, так воно і вийшло.

- Євроліга, Challenge Cup, чемпіонат Європи. Купа емоцій. Зараз їдете на відбір на Олімпіаду. Що робити, як відновитись і що чекати?

- А що там відновитись? Взяли поспали, випили пива і пішли далі.

- Ще й у Бразилії.

- Нє, в Бразилії є другі діла. Пиво випити зараз. Зібратись разом. Це нормально. Ми вже до цього звикли. Ми вже 120 днів, якщо не помиляюсь, навіть трошки більше провели разом. З травня місяця вийшло 120 днів. Так що нам залишилось ще зовсім трошки. Якийсь місяць.

- Без пауз були зі збірною?

- Паузи були. У когось два тижні, у когось 10 днів було так, що не бачились і були не разом. А так вже більше 120 днів ми всі разом. Усе нормально. Треба їхати грати.