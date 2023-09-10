Крастіньш: Потрібно грати з емоціями, вони допомагають грати вище своїх можливостей

Головний тренер збірної України з волейболу Угіс Крастіньш поділився емоціями після гри з португальцями та виходу у чвертьфінал чемпіонату Європи.

- У нас був такий невдалий старт чемпіонату…

- Якого? (Сміється) Я не знаю, про що ти говориш.(Сміється)

- Можливо це через календар?

- Не знаю. (Сміється)

- Після гри з іспанцями, коли ми виграли 3:0, капітан команди сказав, що ми граємо десь на 60-70 відсотків тої гри, що ми можемо. Зараз? після цієї гри, що ви скажете?

- На 75.

- Наша успішна гра (3:0) - це все-таки наша заслуга?

- Так, це чисто наша заслуга. Тому що ми тактично дуже добре зіграли. У нас виходила більшість із того, що ми підготували. І ми це виконували. Так, були й мʼячі, які ми не виконали. Але це гра. Все не виконаєш. Нам допомогла добре зіграна тактика. В кожній ситуації ми знали, що робимо і через це дуже добре працював блок. Подачі теж подавали тактично добре. І час від часу також заробляли й чисті очки.

- На початку чемпіонату ми постійно втрачали концентрацію після першого сету. Як усі кажуть, чемпіони першого сету, а після цього щось стається. У вас була проведена якась робота?

- Так, ми на цьому фокусуємось. Як правило, після першої партії проти нас усі починають ризикувати на подачі й ми її, навпаки, послаблюємо. Зараз ми працюємо над тим, щоб у другій партії ми починали та витримували агресивну подачу. Плюс по максимуму бути готовими до того, що суперник буде додавати в подачі.

- Кого ви можете виділити найбільше у грі з португальцями?

- Синицю, Тупчія, Щурова, Семенюка… Усіх.

- І Кучера також...

- Дивіться, скільки ми очок заробляємо на подачі? В кожній грі він подає по кілька подач і ми заробляємо очки. Тому ця подача в плані тактики дуже добре працює на нас.

- Зі словенцями ми вже грали на цьому чемпіонаті, але тоді без капітана ми програли 1:3. Що зараз очікувати? Чи є нам чим здивувати словенців?

- Нам є. Тому що в сьогоднішній грі були деякі нюанси, не буду казати, які саме - вони трохи введуть їх в оману, маю на це надію. І те, що ми будемо йти до перемоги, - це факт.

- Ви задоволені, що попалися словенці, а не турки, з якими хочеться врешті поквитатись?

- Турків я навіть не розглядав, тому що був певен, що словенці виграють. Але те, що турки сьогодні дали такий бій, дуже вразило. Це дуже хороший волейбол. Насамперед Лаґумджія набрав дуже хорошу форму. В 4-й партії він атакував 21 раз, а всі решта гравців разом - лише 13. Уся гра будувалася лише через нього, він молодець. Я більше обирав між словенами та французами. Тому що якщо обирати між ними, то нам більш зручний суперник - Словенія. Проте треба памʼятати, що це команда екстракласу. Ми повинні грати свою кращу гру або й ще трохи кращу. Як сказав тренер французів, потрібно грати з емоціями, бо вони допомагають завжди грати вище своїх можливостей.