Головне
Збірна України зіграла внічию з Англією в 5 турі відбору на Євро-2024
Вчора 20:51 1560
Україна відірвалася від Італії, Англія втратила перші очки в групі C кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 00:01 1021
Італія втратила очки в матчі з Північною Македонією, Україна та Англія зіграли внічию: результати матчу відбору Євро-2024
Вчора 23:44 1901
Збірна України вийшла у чвертьфінал чемпіонату Європи
Вчора 22:47 790
Уболівальники збірної України визначили найкращого гравця матчу з Англією
Вчора 22:44 481
Бій Хейні - Прогрейс відбудеться у грудні
Вчора 22:20 242
"Слава Україні": лідер збірної Англії виголосив патріотичне гасло після матчу - ВІДЕО
Вчора 22:11 1399
Зінченко та Буяльський - найкращі гравці збірної України в матчі з Англією за версією SofaScore
Вчора 21:53 368
Україна - Англія: відео голів і огляд матчу
Вчора 21:14 6057
Україна - Англія 1:1. Як це було
Вчора 20:51 40327
Прямі трансляції

Плотницький: Якщо поїдемо в Рим, то буде круто

Сьогодні 01:55 206 0
Плотницький: Якщо поїдемо в Рим, то буде круто
Фото - Софія Ткачук
#Олег Плотницький, #Збірна України з волейболу

Джерело - Чемпіон.

Капітан збірної України з волейболу Олег Плотницький поділився емоціями після гри з португальцями та виходу у чвертьфінал чемпіонату Європи.

- Після іспанців ти казав, що команда грає на 60-70 відсотків. А зараз?

- Так само. Зараз трошки краще витримали концентрацію. Було трохи менше провалів.

- Тобто ваш суперник, португальці, на рівні з іспанцями зараз?

- Я думаю, що так. Просто, як я і казав, ми витримали концентрацію. У першій партії притиснули їх блоком. Дістали їх у захисті й через це їм стало важче грати. Їм було важче перебиватися, тому що в нас усі нормальні пацани. Високі та добре стрибають. Завдання виконали. У другій партії було вже інакше. Вони почали пробивати нам між руки, залазити де хочеш. Це було недобре, але це, мабуть, наша помилка. Трішки почали втрачати фокус та літати на блоці. Але лише на блоці, все решта - захист, подача та зйом - були нормальні.

- Після перших ігор ти постійно говорив, що ми не допрацьовуємо. Що не там стоїмо, де повинні стояти. Назвав гру "гімном"... Що зараз змінилося?

- Мені здається, ми просто заспокоїлись. Там було так - або пан, або пропав. Вибору не було. Нам потрібно було вигравати дві гри. Вони були, як фінал. Без одної з тих ігор не було сенсу вигравати іншу. Трішки заспокоїлись і почали грати у свій волейбол. Я думаю, що і я теж став спокійніший та менше почав розказувати й показувати. Коли граємо більше на спокої, то й виходить краще.

- Першу гру проти словенців ми вже грали на цьому чемпіонаті. Поступилися 1:3, ти тоді не грав. Що зараз очікувати від цього чвертьфіналу? Чи маємо ми чим здивувати словенців?

- Я думаю, що ніхто нікого нічим не здивує. Ми всі один одного знаємо. Там не сидять дурні люди. І в нас також є люди, які дуже добре розбирають. Тому чимось здивувати - не здивуємо. Що може допомогти, це те, що потрібно витримати тиск та концентрацію з першого до останнього і зробити якомога менше своїх помилок. Мені здається, що у понеділок це буде ключовий момент - хто менше зробить помилок, той переможе. В кінцівках потрібно грати з холодною головою, а не смикатися та нервувати.

- Ми виграли 3:0, а словенці дуже важко у 5-й партії виграли 3:2 у турків. Чи ти задоволений, що гратимемо зі словенцями, а не з турками, аби нарешті їм помститися? І чи це піде нам на руку, що ми здобули швидку перемогу, а вони таку довгу?

- В тому, що ми здобули швидку перемогу є плюс, без сумніву. Післязавтра матимемо більше впевненості. Ми зрозуміли, що можемо витримувати і що маємо так грати. Сьогодні було більше позитиву, тому немає, про що погане думати. А щодо того, чи турки, чи словенці - нам яка різниця? Одним ми програли в цьому році, іншим - у минулому. Сенсу щось придумувати та комусь мститись немає. Якщо поїдемо в Рим, то буде круто.

Нагадаємо, чвертьфінальний матч Україна - Словенія відбудеться у понеділок, 11 вересня. Час початку гри буде визначений пізніше.

Читайте звіт про матч із Португалією від наших спеціальних кореспондентів.

Володимир Крупчук, Софія Ткачук із Варни

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 13571
Зінченко відкрив рахунок у матчі Україна - Англія після стрімкої атаки - ВІДЕО Зінченко відкрив рахунок у матчі Україна - Англія після стрімкої атаки - ВІДЕО 6005
Україна - Англія - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 Україна - Англія - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 8354
Україна - Англія: відео голів і огляд матчу Україна - Англія: відео голів і огляд матчу 6057
Агробізнес - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Агробізнес - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 7760
Україна - Англія 1:1. Як це було Україна - Англія 1:1. Як це було 40327
Рекомендуємо
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 118070
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 11795 1
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 16080
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 82222 1
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 33561 3
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 23774