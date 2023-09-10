Плотницький: Якщо поїдемо в Рим, то буде круто

Капітан збірної України з волейболу Олег Плотницький поділився емоціями після гри з португальцями та виходу у чвертьфінал чемпіонату Європи.

- Після іспанців ти казав, що команда грає на 60-70 відсотків. А зараз?

- Так само. Зараз трошки краще витримали концентрацію. Було трохи менше провалів.

- Тобто ваш суперник, португальці, на рівні з іспанцями зараз?

- Я думаю, що так. Просто, як я і казав, ми витримали концентрацію. У першій партії притиснули їх блоком. Дістали їх у захисті й через це їм стало важче грати. Їм було важче перебиватися, тому що в нас усі нормальні пацани. Високі та добре стрибають. Завдання виконали. У другій партії було вже інакше. Вони почали пробивати нам між руки, залазити де хочеш. Це було недобре, але це, мабуть, наша помилка. Трішки почали втрачати фокус та літати на блоці. Але лише на блоці, все решта - захист, подача та зйом - були нормальні.

- Після перших ігор ти постійно говорив, що ми не допрацьовуємо. Що не там стоїмо, де повинні стояти. Назвав гру "гімном"... Що зараз змінилося?

- Мені здається, ми просто заспокоїлись. Там було так - або пан, або пропав. Вибору не було. Нам потрібно було вигравати дві гри. Вони були, як фінал. Без одної з тих ігор не було сенсу вигравати іншу. Трішки заспокоїлись і почали грати у свій волейбол. Я думаю, що і я теж став спокійніший та менше почав розказувати й показувати. Коли граємо більше на спокої, то й виходить краще.

- Першу гру проти словенців ми вже грали на цьому чемпіонаті. Поступилися 1:3, ти тоді не грав. Що зараз очікувати від цього чвертьфіналу? Чи маємо ми чим здивувати словенців?

- Я думаю, що ніхто нікого нічим не здивує. Ми всі один одного знаємо. Там не сидять дурні люди. І в нас також є люди, які дуже добре розбирають. Тому чимось здивувати - не здивуємо. Що може допомогти, це те, що потрібно витримати тиск та концентрацію з першого до останнього і зробити якомога менше своїх помилок. Мені здається, що у понеділок це буде ключовий момент - хто менше зробить помилок, той переможе. В кінцівках потрібно грати з холодною головою, а не смикатися та нервувати.

- Ми виграли 3:0, а словенці дуже важко у 5-й партії виграли 3:2 у турків. Чи ти задоволений, що гратимемо зі словенцями, а не з турками, аби нарешті їм помститися? І чи це піде нам на руку, що ми здобули швидку перемогу, а вони таку довгу?

- В тому, що ми здобули швидку перемогу є плюс, без сумніву. Післязавтра матимемо більше впевненості. Ми зрозуміли, що можемо витримувати і що маємо так грати. Сьогодні було більше позитиву, тому немає, про що погане думати. А щодо того, чи турки, чи словенці - нам яка різниця? Одним ми програли в цьому році, іншим - у минулому. Сенсу щось придумувати та комусь мститись немає. Якщо поїдемо в Рим, то буде круто.