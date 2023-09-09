Головне
Україна - Англія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 06:00 2467
Дивний арбітраж, численні поразки та фартова Дніпро-Арена: згадуємо всі матчі збірної України проти Англії
Сьогодні 11:52 1929
Почала професійну кар’єру в 13, а у 18 вже реабілітувалася від наркотичної залежності: драматична історія Дженніфер Капріаті
Сьогодні 11:11 1237
Україна - Англія: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:07 2235
Збірна України назвала заявку на матч з Англією
Сьогодні 09:37 1141
Магучіх виборола золото на етапі Діамантової ліги у Брюсселі
Сьогодні 08:07 711
Вірменія Петракова зіграла внічию з Туреччиною, Португалія здолала Словаччину: результати матчів відбору до Євро-2024
Вчора 23:44 1508
Бех-Романчук завоювала срібло на етапі Діамантової ліги у Брюсселі
Вчора 23:01 880
Тимчик пропустить матч проти збірної Англії
Вчора 22:51 545
Конотоп здобула три медалі на чемпіонаті світу
Вчора 22:09 432
Прямі трансляції

Магучіх: Мені майже вдалося взяти 2,04 у перших двох спробах

Ярослава Магучіх прокоментувала перемогу на етапі Діамантової ліги у Брюсселі
Сьогодні 13:40 185 0
Магучіх: Мені майже вдалося взяти 2,04 у перших двох спробах
Фото - Getty Images
#Ярослава Магучіх

Джерело - xsport.ua.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх могла досягти найкращого результату сезону на етапі Діамантової ліги у Брюсселі.

Про це розповіла сама українська спортсменка.

"Без найкращого результату сезону. Це трохи розчаровує, але я щаслива, що взяла 2.00 з першої спроби. Стрибнути на 2.00 – це завжди хороший результат, але я, звичайно, хотіла, щоб він був вищим. Я помилилася на 1.91 та 1.94. Я хотіла взяти все з першої спроби, щоб зберегти сили для вищих планок. Але не вийшло.

Мені майже вдалося взяти 2.04 у моїх перших двох спробах. Мені подобається Брюссель. Allianz Memorial Van Damme завжди підтримує мене, навіть під час тренувань. Я сподіваюся повернутися наступного року.

У мене ще залишився Суперфінал ДЛ, де я очікую хорошого результату та взяти трофей вдруге. Після Суперфіналу ДЛ я повернуся в Україну. Це правда, що вдома я маленька зірка. Я вважаю чудовим, що в Україні мене знають як міжнародну спортсменку і що я можу представляти країну на міжнародному рівні", - сказала Магучіх.

Нагадаємо, у Брюсселі Магучіх стала єдиною легкоатлеткою, яка взяла висоту 2,00 м.

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 15297
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 13334
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 92403
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 11183
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 133726
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці 27917
Рекомендуємо
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 22960
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 54629 2
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 41035 1
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 50235 2
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 33493
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 30003