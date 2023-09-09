Магучіх: Мені майже вдалося взяти 2,04 у перших двох спробах

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх могла досягти найкращого результату сезону на етапі Діамантової ліги у Брюсселі.

Про це розповіла сама українська спортсменка.

"Без найкращого результату сезону. Це трохи розчаровує, але я щаслива, що взяла 2.00 з першої спроби. Стрибнути на 2.00 – це завжди хороший результат, але я, звичайно, хотіла, щоб він був вищим. Я помилилася на 1.91 та 1.94. Я хотіла взяти все з першої спроби, щоб зберегти сили для вищих планок. Але не вийшло.

Мені майже вдалося взяти 2.04 у моїх перших двох спробах. Мені подобається Брюссель. Allianz Memorial Van Damme завжди підтримує мене, навіть під час тренувань. Я сподіваюся повернутися наступного року.

У мене ще залишився Суперфінал ДЛ, де я очікую хорошого результату та взяти трофей вдруге. Після Суперфіналу ДЛ я повернуся в Україну. Це правда, що вдома я маленька зірка. Я вважаю чудовим, що в Україні мене знають як міжнародну спортсменку і що я можу представляти країну на міжнародному рівні", - сказала Магучіх.