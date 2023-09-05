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Плотницький: Будемо пробувати грати спокійніше

Вчора 23:41 211 0
Плотницький: Будемо пробувати грати спокійніше
#Олег Плотницький, #Збірна України з волейболу

Джерело - Чемпіон.

Капітан збірної України Олег Плотницький прокоментував перемогу над іспанцями та вихід у 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2023.

- На що була схожа сьогоднішня гра? 

- Вона була схожа на 60-70 відсотків від того, на що ми спроможні. По-перше, найкрутіше, за що ми повинні сьогодні радіти, те що ми від початку до кінця грали разом. Без нервів, спокійно. У 3-й партії була невелика заминка, щеплення відпустили трохи сильніше і передача застрягла. Але після цього ми нормально зібрались. Не відстояли, а спокійно перечекали цей момент і відіграли, не почали нервувати. Зробили свою роботу. Дай Бог, щоб із таким настроєм все далі пішло. Це вже було більше схоже на збірну України, яку всі так дуже сильно люблять, поважають і дуже підтримують. 

- Як ти вважаєш, відпочинок додасть вам чи все ж таки з цим переможним настроєм хотілося б одразу продовжити? 

- Думаю, що треба трошки відновитися. Вихідний у нас лише завтра. А потім, можливо, навіть зробимо два тренування в день. Це вже будуть вирішувати тренери, але в будь-якому разі, думаю, кілька тренувань матимемо. З нашим ритмом один день нічого не вирішує. Коли граєш погано, це забирає набагато більше енергії, ніж коли виходиш із хорошим настроєм і граєш легко. Сидиш і думаєш, куди б це сходити помолитись чи що взагалі зробити, до кого звернутися. І ви ходіть, я вас прошу. Кожного дня на ранішню службу. Треба все спробувати. Ми вже навіть займались йогою. Нам підказали, як треба правильно розтруситись. Тепер щоразу перед грою трусимось. Серйозно, дуже добре що ми зібралися. Погано лише, що ми заганяємо себе туди, куди я сказав учора. А потім героїчно з того вилазимо. Так у нас не тільки у волейболі, а й в інших сферах. Це, напевно, погана традиція. Але добре, що ми навчилися звідти вилазити. Зараз будемо дивитися, що покажуть наші друзі словенці. 

- Все ж таки друзі? 

- Погано, що ми довели до такого, що треба розраховувати та чекати. Програвати в будь-якому разі не прикольно. Французи програли вчора, але вони такі самі по собі, їм по барабану. Бачив сьогодні кількох словенців, запитував у них, чи планують щось крутити-мутити. Кажуть, що будуть "рішати". Програвати не прикольно, навіть коли знаєш, що ти вже перший. 

- Скажи від себе, які ти сам зробиш висновки після цього групового етапу? 

- Мені треба бути більш спокійним і брати більше на себе. За рахунок цього і решта бере також. А в такі моменти, як були сьогодні у 3-й партії, коли ми трохи затормосились, потрібно стримуватись, хоч це і важко. Найбільше претензій до мене самого. В цей раз я не знаю, що трапилось - дурачок якийсь. Але як є, так є. Я стараюся з цим справитись. Але виходить не завжди, тому що ми робимо дитячі помилки. Усі без винятку, нікого не виділяю. Я теж роблю помилки, і злюсь за це на себе. Будемо пробувати грати спокійніше. 

Читайте звіт про матч з Іспанією від наших спеціальних кореспондентів.

Володимир Крупчук, Софія Ткачук із Варни

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