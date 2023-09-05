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Визначився суперник збірної України в 1/8 фіналу чемпіонату Європи

Сьогодні 22:38 237 0
Визначився суперник збірної України в 1/8 фіналу чемпіонату Європи

Джерело - Чемпіон.

У матчі 5 туру групи В чемпіонату Європи з волейболу збірна Словенії переграла Болгарію.

Словенці здобули перемогу у трьох сетах. Як наслідок збірна України, яка раніше перемогла Іспанію (3:0), посіла третє місце у групі В.

В 1/8 фіналу українці зустрінуться з другою командою групи D - Португалією. 

Чемпіонат Європи з волейболу
Група В, 5 тур
4 вересня

Словенія - Болгарія 3:0 (31:29, 25:22, 32:30)

Турнірна таблиця групи В:

Читайте звіт про матч з Іспанією від наших спеціальних кореспондентів.

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