Визначився суперник збірної України в 1/8 фіналу чемпіонату Європи

Джерело - Чемпіон.
У матчі 5 туру групи В чемпіонату Європи з волейболу збірна Словенії переграла Болгарію.
Словенці здобули перемогу у трьох сетах. Як наслідок збірна України, яка раніше перемогла Іспанію (3:0), посіла третє місце у групі В.
В 1/8 фіналу українці зустрінуться з другою командою групи D - Португалією.
Чемпіонат Європи з волейболу
Група В, 5 тур
4 вересня
Словенія - Болгарія 3:0 (31:29, 25:22, 32:30)
Турнірна таблиця групи В:
Читайте звіт про матч з Іспанією від наших спеціальних кореспондентів.