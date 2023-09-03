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Тупчій: Ми чемпіони Європи з перших сетів

Іронічна реакція від гравця "синьо-жовтих" на чергову невдачу команди
Сьогодні 02:15 178 0
Тупчій: Ми чемпіони Європи з перших сетів
Kacper Kirklewski Photography
#Збірна України з волейболу, #Василь Тупчій

Джерело - Чемпіон.

Волейболіст збірної України Василь Тупчій прокоментував поразку від болгар на чемпіонаті Європи.

- Позитивний перший сет. Далі не дуже...

- Якби все вирішувалося в першому сеті, то ми б уже були чемпіонами Європи. Далі ви бачили все самі. Багато помилок на подачі. В атаці вони нас блоком прихопили, помʼякшили й добили. Плюс вдалу подачу подавали, з якою було важко справитись.

- Зрозуміло, що суперник зм'якшує блоком, але чому наша подача була такою?

- На жаль, ми не подаємо те, що повинні подавати. І навіть якщо добре подаємо, то страхуємось. Вона не летить сильно. Просто мʼяч вводиться в гру і все. Чому так - не знаю. Потрібно буде з цим усім розібратись.

- Чи потрібен команді психолог, який би допомагав готуватися до таких матчів?

- Коли ми тренувалися у Варшаві, то в нас був психолог. Але я б не сказав, що зараз він потрібен. На мою думку, для того, щоб у перспективі через 7-10 років ми вийшли на топрівень, потрібно будувати нові спортзали та виховувати молодь. Виховувати також українських тренерів, змінювати їхній підхід до тренувань. Бо поки в нас лише на папері те, що діти займаються волейболом. Молоді в нас дуже мало. В Другій лізі, в Суперлізі не вистачає людей. Потрібні люди, які поповнять ряди збірної. Зараз, на жаль, я нікого не бачу.

- Чи похитнули твою віру ці три поразки?

- Звісно, з цим важко справитись психологічно, морально. Після 3:1, 3:1, 3:2 важко відновлюватись, але шанси ще є. Попереду в нас збірна Фінляндії та Іспанії. Думаю, ми зможемо навʼязати їм боротьбу і поборотися за вихід із групи.

Читайте звіт про матч із Болгарією від наших спеціальних кореспондентів.

Володимир Крупчук, Софія Ткачук із Варни

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