Наступний матч українці проведуть 4 вересня

Джерело - Чемпіон.

Збірна України програла Болгарії в третьому матчі чемпіонату Європи з волейболу. Зустріч завершилася з рахунком 1:3 на користь болгарської команди.

Суперником синьо-жовтих був господар секстету збірна Болгарії. Всі матчі групи В Чемпіонату Європи проходять у Палаці культури та спорту у Варні. Спорткомплекс вміщує 5060 глядачів і всі квитки були продані. Поодиноких українських уболівальників, яких можна було відмітити по синьо-жовтих прапорах, було не більше 50. Все решта - це активні болгари, які підтримували свою збірну увесь матч.

З початку матчу українці зробили ставку на надійність у всіх аспектах гри. Нехай подача буде не такою сильною, але точною і надійною. Болгари також вивчали суперника й, мабуть, хвилювалися перед своїми уболівальниками.

Наша надійність на старті сету дала результат. Українці вийшли вперед 4:1 і так і тримали болгар на відстані 2-3 очкок. Коли відрив став у 5 пунктів (9:14) головний тренер болгар Пламен Константінов взяв тайм-аут. Але й після відпочинку "синьо-жовті" тримали перевагу. Надійність у подачах була вже не такою: 4 втрати очок за сет. Але в болгар цей показник був іще гіршим - 7 не точних ударів. Символічно, що крапку в сеті ейсом поставив наш капітан Олег Плотницький.

Згадуючи гру проти хорватів, була боязнь, щоб наші хлопці не зупинились, не повірили завчасно в перемогу.

Болгари також уже відчули підтримку уболівальників і дзеркально почали другий сет - 1:4. Українці відразу відігралися (5:5) завдяки вдалому ейсу. Але дзвіночки для збірної України пролунали в середині сету, коли наші почали занадто багато помилятись при подачах. Три подачі поспіль в нікуди без боротьби. А болгари боролися за кожен м'яч. Так господарі відірвались на 6 очок (18:12), а згодом і в 7 пунктів, 20-13. Угіс Крастіньш почав ротації у складі, щоб дати відпочити лідерам, чого не робив у першому сеті. Змінити хід подій українці не змогли (17-25). 7 втрачених подач проти 2 у болгар - ось відображення всього сету.

3 сет почався ще гірше для українців. 1-4, 3-7 і Угіс Крастіньш бере тайм-аут. Пауза болгар не зупинила. Підбадьорені активними уболівальниками господарі відривались у рахунку ще більше - 5:11. "Синьо-жовтим" вдалося скоротити відставання до 2 очок, здавалось, ми повернулись у сет. Але в середині партії 5 підряд очок болгар - і 19:12. Таким яскравим моментом був епізод, коли нашого капітана Олега Плотницького тричі заблокували за одну атаку. Болгари здавалися просто непробивними.

"Синьо-жовті" не здавались, два рази по три очки поспіль і в завершальну частину партії йдемо на 2-3 очки, можна боротись. При 20:23 ейс болгар, а потім блок - і 1:2

Нічого не змінилось і в 4-й партії. Невдалий початок і ще до 10 очок ми програємо в 6 (3:9). І Україні знову потрібно весь сет наздоганяти.

Під натиском трибун це зробити дуже важко.

Всю партію перевага хорватів коливалась від 3 до 6 очок. Наприкінці гри "синьо-жовтим" вдалося зачепитись і скоротити до 2 очок (19:21). Миттєво болгари беруть тайм-аут. 19-22. Подача болгар, арбітр сигналізує про аут. Челендж, який показує, що м'яч на сантиметр зачепив лінію.

23:25 і 1:3, це був не наш день і, можливо, не наш чемпіонат. Але ще є шанс.

Після третьої поразки ще залишається варіант вийти в 1/8 фіналу. Для цього потрібно обіграти фінів 4 вересня та іспанців 5 вересня. І сподіватися на вдалі результати в інших матчах.

Чемпіонат Європи з волейболу

Група В, 3 тур

2 вересня

Болгарія - Україна 3:1 (20:25, 25:17, 25:20, 25:23)

Україна: Щуров (набрав 9 очок), Тупчій (4), Ковальов (13), Семенюк (4), Синиця (1), Плотницький (18); Бойко (л), Кісілюк (7), Полуян (2), Євстратов, Кучер.

Нагадаємо, у першому турі Збірна України поступилася Словенії, у другому - Хорватії. Наступний матч українці проведуть 4 вересня проти Фінляндії.

Володимир Крупчук, Софія Ткачук із Варни

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