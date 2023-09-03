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Плотницький: Якби це був клуб, то всіх уже б вигнали

Дуже емоційний коментар від лідера "синьо-жовтих"
Сьогодні 01:24 237 0
Плотницький: Якби це був клуб, то всіх уже б вигнали
#Олег Плотницький, #Збірна України з волейболу

Джерело - Чемпіон.

Капітан збірної України з волейболу Олег Плотницький прокоментував третю поспіль поразку на чемпіонаті Європи.

- Все як завжди, нічого нового. Добре, що старались і бились, як мені здавалось. Це непоганий результат, а усе решта не дуже. Якби це був якийсь клуб, то вже всіх би повиганяли, але це збірна...

- Перший сет був дуже позитивним. Що сталося потім? Чи це ми здали, чи болгари додали?

- Ніхто нічого не додавав. Ми самі в себе не віримо. Ми чемпіони 1-го сету. Можна нам за це дати золоті медалі... А далі 2-й та 3-й у нас не йдуть. Я не знаю, як це пояснити. В мене немає зараз логічного пояснення, лише матюки в голові. Ми вже думали, говорили, сиділи плакали, плили кудись, недоплили. У першій партії 25:20 болгар не те що не було видно, мені здається, вони хотіли піти додому. Але чому вони не пішли додому? Бо знали, що 2-гу, 3-тю та 4-ту партії вони виграють. Якщо говорити про щось позитивне, то ми боролись до останнього. Всі, хто зайшов у гру, хотів щось нести, щось пробував. І хоча не виходило все, але добре, що є самовіддача. Це вже щось.

- У нас ще залишаються шанси. Чи ми самі в них віримо?

- Ми маємо вірити. У нас немає іншого виходу. Ми віримо вже 3-тю гру, але, крім того, треба ще й грати. Можна вірити в Бога, але не в цю гру. Треба просто виходити й вигравати. Просто грати у своє задоволення. 3:0 програєш чи виграєш - байдуже. Немає чого боятись. Грошей у нас не заберуть і не дадуть. Нас не побʼють і не вбʼють. Від того, виграємо ми чи програємо, ніхто не помре. Потрібно зрозуміти у своїй голові, що треба просто грати. Тоді щось удасться. А поки маємо, що маємо.

Нагадаємо, збірна України поступилася Болгарії у третьому турі ЧЄ-2023.

Володимир Крупчук, Софія Ткачук із Варни

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