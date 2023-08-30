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Плотницький: Думаю, моя відсутність не вплинула на підсумковий результат

Сьогодні 21:25 295 0
Плотницький: Думаю, моя відсутність не вплинула на підсумковий результат
#Олег Плотницький, #Збірна України з волейболу

Джерело - Чемпіон.

Капітан збірної України з волейболу Олег Плотницький прокоментував поразку синьо-жовтих у стартовому матчі чемпіонату Європи від словенців.

- Олеже, оціни, будь ласка, стартову гру. Як результат? Чи вдалось те, що задумували?

- Плюс-мінус непогано зіграли, я думаю. Трошки були дитячі помилки в другій партії. Через це трохи відпустили їх і вони відчули впевненість і краще почали грати. Бо в першій партії вони вели-вели, але ми все одно витримали той тиск. І потім повернулися гарно в гру, почали діставати в захисті. Додали подачі блоками й вийшло набагато краще. Тому, думаю, в цілому непогано. Всі зіграли сьогодні хтось більше, хтось менше. Але маємо бути раді, що маємо сьогодні такий результат. Саме такий, не гірше, не краще. Можемо бути раді.

- Головне питання, чому ти не грав сьогодні?

- Так ми придумали.

- Враховуючи, що ти капітан і лідер збірної, я думаю, що головний тренер з тобою радиться перед своїми рішеннями чи ні?

- Звісно, ми обговорили це питання і прийняли таке рішення. Я думаю, це не вплинуло на підсумковий результат. Якби я грав, було б плюс-мінус так само. Ну добре, 3-2. Не думаю, що ми виграли б сьогодні.

- Чи це означає, що на гру зі словенцями ви не розраховували, як на лобову, а все-таки готуєтесь до суперників, яких ви маєте перемагати за рангом?

- Я не можу сказати, що ми вийшли й одразу програли. Але може трохи менше розраховували на перемогу. Ставили ставку на те, щоб награтись і відчути зал краще. Тому що він тут дуже незвичний. Підлога - повна "печалька". Але мені здається, що ціль, яку ми ставили перед собою сьогодні, ми зробили. Звісно, потрібно вигравати. Але поки так, поки вони сильніші.

Спеціально для Чемпіона Володимир Крупчук і Софія Ткачук із Варни

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