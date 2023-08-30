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Збірна України з волейболу на ЧЄ стартувала з поразки від чинних віцечемпіонів Європи

Сьогодні 20:28 70 0
Збірна України з волейболу на ЧЄ стартувала з поразки від чинних віцечемпіонів Європи

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча збірна України з волейболу невдало стартувала у фінальній частині чемпіонату Європи-2023, поступившись чинним віцечемпіонам континенту - збірній Словенії.

Українці свою групу грають у Болгарії у курортній Варні, у якій зараз 30 градусів тепла. Всупереч цьому в залі доволі комфортна температура.

У стартовому матчі суперником наших збірників були словенців. Команда триразовий срібний призер ЧЄ за останні 4 роки.

Головний тренер збірної України вирішив залишити у запасі капітана команди й головну зірку збірної Олега Плотницького.

Натомість лідером команди за відсутності капітана став Василь Тупчій.

Василь зріст, якого 193 см, в чому він поступається вищим суперникам, наколотив в першій партії 9 очок. Його одинарний блок з розсунутими руками став чи не переломним у першій партії. Українці програючи в 5 очок 16-11, зрівняли рахунок і вийшли вперед 18-21. Кінцівка була напружена, але 23-25 за українцями.

Другий сет почався за переваги українців. Синьо-жовта команда була попереду на 3 очки, але тут вже словенці змогли переламати хід сету. Виділялись 4 блоки Алена Паєнка і 25-22 на користь словенців.

У третьому сеті словенці відразу вийшли вперед. З цієї пастки українці не змогли вибратись. Вдалось лише двічі зрівнювати рахунок 9-9 та 10-10, але все ж 25-20 і 2-1 на користь чинний віцечемпіон Європи.

На хвилі успіху словенцям все вдалось і у завершальній партії. Ейси, блоки - все було на користь синьо-білих. По ходу сету перевага словенці буда у 10 очок. 18-8, 19-9. Українці ледь не повернулись у гру, але все ж поразка 20-25.

Завтра Україна зіграє другу гру на Чемпіонаті Європи проти хорватів. Українці перемагали хорватів у Золотій Євролізі, але балканці підсилились на ЧЄ, то ж завтра буде важка гра.

Щодо уболівальників, то наші повністю перемогли словенців. Українців було більше сотні й вони завзято підтримували своїх.

Словенські уболівальники, були, але вони слідкували за грою без емоцій.

Хіба що цей дядько виділявся своїм екстравагантним виглядом.

Спеціально для Чемпіона Володимир Крупчук з Варни

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