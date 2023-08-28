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Магучіх: У мене є емоційні і фізичні сили стрибати 2,10 м

Світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту - 2,09
Сьогодні 11:37 220 0
Магучіх: У мене є емоційні і фізичні сили стрибати 2,10 м
#Ярослава Магучіх

Джерело - Суспільне Спорт.

Чемпіонка світу Ярослава Магучіх має намір побити світовий рекорд у стрибках у висоту.

Про це вона розповіла порталу Суспільне Спорт.

"Тренерка спершу була проти, щоб я продовжувала змагатися стрибати, але я була налаштована серйозно. На 2,07 м і навіть вище. Чому я стрибала 2,07 м? Це дуже багато - з 2,01 м на 2,10 м підіймати планку, одразу на 9 сантиметрів. Тому ми підняли на 2,07 м, щоб спробувати. Думаю, перші дві спроби були хороші. Психологічно видно, що я готова, тому будемо далі тренуватися. Як то кажуть, я ще молода, але вже не юна.

  Фото дня: Королева Ярослава Магучіх вперше стала чемпіонкою світу

Сили емоційні і фізичні стрибати 2,10 м у мене є. Минулоріч я пробувала 2,10 м у Брюселі. Звичайно, дуже хочеться поставити новий рекорд України і новий рекорд світу. Ми йдемо, це ціль. Я думаю, як для кожного спортсмена, цінні медалі зі змагань, так і світові рекорди", - сказала Магучіх.

Світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту на відкритому повітрі належить Стефці Костадіновій, яка в 1987 році стрибнула на 2,09 м.

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