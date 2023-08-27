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Фото дня: Королева Ярослава Магучіх вперше стала чемпіонкою світу

Вчора 23:54 Андрій Твердохліб 206 0
Фото дня: Королева Ярослава Магучіх вперше стала чемпіонкою світу
#Ярослава Магучіх

Джерело - Чемпіон.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх нарешті підкорила собі чемпіонат світу, вигравши омріяну золоту медаль після двох срібних на попередніх першостях.

Для перемоги Магучіх вистачило висоти 2,01, яку вона взяла з другої спроби. Після того як чемпіонська висота українки не підкорилася австралійкам Оліслагерс і Паттерсон, Магучіх спробувала штурмувати висоту 2,07 (особистий рекорд Магучіх - 2,06), але невдало...

Цікавий факт: Магучіх в очній дуелі перемогла австралійку Паттерсон, якій несподівано програла золото на чемпіонаті світу-2022.

Окрім золотої медалі Магучіх приміряла корону, як і належить Королеві світової легкої атлетики!

Золота медаль чемпіонату світу Магучіх стала першою для України у секторі зі стрибків у висоту з 2013 року, тоді медаль найвищої спроби здобув Богдан Бондаренко. Магучіх стала другої українською чемпіонкою світу в стрибках у висоту. У 1999 році золоту медаль виграла Інга Бабакова.

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