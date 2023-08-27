Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: Магучіх здобула золоту медаль, неймовірний ривок Бол

Джерело - Чемпіон.

27 серпня у Будапешті відбувся останній 9-ий день 19-го чемпіонату світу з легкої атлетики 2023 року.

У ЧС-2023 2000 атлетів з понад 200 країн розіграли 49 комплектів медалей.

Україну представляли 29 атлетів у 12 дисциплінах - 11 чоловіків у 8 видах і 18 жінок у 10 видах.

Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати

У 9-ий день ЧС-2023 було розіграно вісім комплектів медалей. Цей день став найбільш успішним для України. Ярослава Магучіх у стрибках у висоту завоювала золоту медаль. Для України це друга медаль на ЧС-2023. Раніше Марина Бех-Романчук здобула срібну медаль у потрійному стрибку. Інша українка у цій дисципліні Ірина Геращенко посіла 5-е місце.

Щодо інших фіналів, то найбільш драматичним був останній - Фемке Бол на останніх метрах випередила суперницю з Ямайки і принесла Нідерландам золоту медаль в естафеті 4х400 м. Віктор Кіплангат (Уганда) виграв чоловічий марафон. Нірадж Чопра з Індії виграв змагання з метання списа. Норвежець Якоб Інгебрігтсен виграв біг на 5000 метрів, Мері Мораа з Кенії тріумфувала у бігу на 800 метрів. У бігу на 3000 м з перешкодами золоту медаль здобула Вінфред Яві з Бахрейну. У чоловічій естафеті 4х400 метрів перше місце посіла збірна США.

Переможці та призери ЧС за 26 серпня:

Марафон, чоловіки

Віктор Кіплангат (Уганда) Мару Тефері (Ізраїль) Леул Гебресіласе (Ефіопія)

Стрибки у висоту, жінки

Ярослава Магучіх (Україна) Елеанор Паттерсон (Австралія) Нікола Оліслагерс (Австралія)

Метання списа, чоловіки

Нірадж Чопра (Індія) Аршад Надім (Пакистан) Якуб Вадлейх (Чехія)

Біг 5000 м, чоловіки

Якоб Інгебрігтсен (Норвегія) Мохамед Катір (Іспанія) Яків Кроп (Кенія)

Біг 800 м, жінки

Мері Мораа (Кенія) Кілі Годжкінсон (Велика Британія) Атінг Му (США)

Біг 3000 м з перешкодами, жінки

Вінфред Яві (Бахрейн) Беатріс Чепкоєч (Кенія) Фейт Черотіч (Кенія)

Біг 4х400 м, чоловіки

США Франція Велика Британія

Біг 4х400 м, жінки

Нідерланди Ямайка Велика Британія

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