Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: Магучіх здобула золоту медаль, неймовірний ривок Бол

Джерело - Чемпіон.
27 серпня у Будапешті відбувся останній 9-ий день 19-го чемпіонату світу з легкої атлетики 2023 року.
У ЧС-2023 2000 атлетів з понад 200 країн розіграли 49 комплектів медалей.
Україну представляли 29 атлетів у 12 дисциплінах - 11 чоловіків у 8 видах і 18 жінок у 10 видах.
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
У 9-ий день ЧС-2023 було розіграно вісім комплектів медалей. Цей день став найбільш успішним для України. Ярослава Магучіх у стрибках у висоту завоювала золоту медаль. Для України це друга медаль на ЧС-2023. Раніше Марина Бех-Романчук здобула срібну медаль у потрійному стрибку. Інша українка у цій дисципліні Ірина Геращенко посіла 5-е місце.
Щодо інших фіналів, то найбільш драматичним був останній - Фемке Бол на останніх метрах випередила суперницю з Ямайки і принесла Нідерландам золоту медаль в естафеті 4х400 м. Віктор Кіплангат (Уганда) виграв чоловічий марафон. Нірадж Чопра з Індії виграв змагання з метання списа. Норвежець Якоб Інгебрігтсен виграв біг на 5000 метрів, Мері Мораа з Кенії тріумфувала у бігу на 800 метрів. У бігу на 3000 м з перешкодами золоту медаль здобула Вінфред Яві з Бахрейну. У чоловічій естафеті 4х400 метрів перше місце посіла збірна США.
Переможці та призери ЧС за 26 серпня:
Марафон, чоловіки
- Віктор Кіплангат (Уганда)
- Мару Тефері (Ізраїль)
- Леул Гебресіласе (Ефіопія)
Стрибки у висоту, жінки
- Ярослава Магучіх (Україна)
- Елеанор Паттерсон (Австралія)
- Нікола Оліслагерс (Австралія)
Метання списа, чоловіки
- Нірадж Чопра (Індія)
- Аршад Надім (Пакистан)
- Якуб Вадлейх (Чехія)
Біг 5000 м, чоловіки
- Якоб Інгебрігтсен (Норвегія)
- Мохамед Катір (Іспанія)
- Яків Кроп (Кенія)
Біг 800 м, жінки
- Мері Мораа (Кенія)
- Кілі Годжкінсон (Велика Британія)
- Атінг Му (США)
Біг 3000 м з перешкодами, жінки
- Вінфред Яві (Бахрейн)
- Беатріс Чепкоєч (Кенія)
- Фейт Черотіч (Кенія)
Біг 4х400 м, чоловіки
- США
- Франція
- Велика Британія
Біг 4х400 м, жінки
- Нідерланди
- Ямайка
- Велика Британія
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