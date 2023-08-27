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Магучіх виграла чемпіонат світу-2023

Сьогодні 22:43 689 1
Магучіх виграла чемпіонат світу-2023
Фото Getty Images
#Ярослава Магучіх

Джерело - Чемпіон.

Українка Ярослава Магучіх завоювала золоту медаль у стрибках у висоту на чемпіонаті світу-2023 у Будапешті.

Магучіх  з другої спроби взяла висоту 201 см. Українка намагалася взяти планку висотою 2007 см, але не вдалося. Також після підкорення планки 197 см українка виконала олімпійський норматив.

Австралійки Елеанор Паттерсон та Нікола Оліслагерс посіли друге та третє місце відповідно з результатом 199 см.

Ірина Геращенко стала 5-ю з результатом 194 см, вона не змогла подолати планку 197 см.

Нагадаємо, що Юлія Левченко і Юлія Чумаченко не змогли подолати кваліфікацію.

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Для України це друга медаль на ЧС-2023. Раніше Марина Бех-Романчук здобула срібну медаль у потрійному стрибку.

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