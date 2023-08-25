Магучіх: Налаштована серйозно на цей фінал чемпіонату світу

Фінал відбудеться у неділю, 27 серпня

Джерело - Суспільне.

На чемпіонаті світу з легкої атлетики дві українки подолали кваліфікацію стрибків у висоту серед жінок.

Ярослава Магучіх прокоментувала вихід у фінал змагань.

"Я можу сказати, що відчуття були добрі. Мені сподобався трек. І я готова стрибати. Стрибається добре, побачила це у кваліфікації, тому що були гарні стрибки. Звичайно, я налаштована серйозно на цей фінал. Тому що це мій третій чемпіонат світу. І будемо боротися. Новий стадіон мені дуже сподобалося, і насправді я дивилася стрибки чоловіків, і це було просто фантастично.

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Думаю, що у нас теж будуть високі стрибки, тому що доріжка це дозволяє, і ми, в принципі, всі у гарній формі, тому будемо стрибати високо. Насправді дуже багато дівчат зараз у гарній формі. Думала, що ми будемо стрибати 1,94 м у кваліфікації. Бачила, що дівчата заряджені на перемогу. Але суддя підійшов і сказав, що ми більше не стрибаємо. І я така думаю, ну добре, будемо відпочивати, налаштовуватись на фінал і не витрачати енергію", - сказала Магучіх.

Фінал жіночих стрибків у висоту на чемпіонаті світу-2023 відбудеться у неділю, 27 серпня.

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