Головне
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: тріумф Тамбері, перемога Кіп'єгон та три медалі США
Сьогодні 23:23 91
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
Сьогодні 23:07 21385
Ястремська здобула перемогу на старті кваліфікації до US Open
Сьогодні 22:52 169
Проценко та Дорощук посіли 11 та 13 місця у фіналі чемпіонату світу
Сьогодні 22:13 349
Гармаш, Хачеріді та ще кілька українських гравців розпочали тренерські курси
Сьогодні 18:39 492 1
Шахтар оглосив про трансфер Азарова
Сьогодні 13:38 712
Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн
Сьогодні 12:52 2246
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад змагань та виступу українців 22 серпня
Сьогодні 07:50 3297
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: дві золоті медалі США, перемога Занго та тріумф Столя
Сьогодні 07:20 3643
Кохан назвав причину його дискваліфікації від ФЛАУ
Сьогодні 06:41 1124
Прямі трансляції

Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: тріумф Тамбері, перемога Кіп'єгон та три медалі США

Підсумки змагань за 22 серпня
Сьогодні 23:23 91 0
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: тріумф Тамбері, перемога Кіп'єгон та три медалі США

Джерело - Чемпіон.

22 серпня у Будапешті відбувся четвертий день 19-го чемпіонату світу з легкої атлетики 2023 року.

У ЧС-2023 200 атлетів з понад 200 країн розігрують 49 комплектів медалей.

Україну представляють 29 атлетів у 12 дисциплінах - 11 чоловіків у 8 видах і 18 жінок у 10 видах.

Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати

У четвертий день ЧС-2023 відбулися змагання лише у вечірній сесії - було розіграно чотири комплекти медалей. Українці виступали лише у фіналі зі стрибків у висоту. Андрій Проценко посів 11-е місце, Олег Дорощук - 13-е. У півфіналі на старт виходили дві українки (Вікторія Ткачук та Анна Рижикова) у бігу на 400 м з бар'єрами. І обидві не пройшли до фіналу змагань.

Щодо медальних протистоянь, то італієць Джанмарко Тамбері виграв змагання у стрибках у висоту серед чоловіків, американка Лаулауга Таусага тріумфувала у метанні диска, кенієць Фаіт Кіп'єгон здобув золоту медаль у бігу 1500 м. Марокканський легкоатлет Суфіан Ельбаккалі виграв змагання у бігу на 3000 метрів з перешкодами серед чоловіків.

Переможці та призери ЧС за 22 серпня:

Стрибки у висоту, чоловіки

  1. Джанмарко Тамбері (Італія)
  2. Джувон Гаррісон (США)
  3. Мутаз Есса Баршим (Катар)

Метання диска, жінки

  1. Лаулауга Таусага (США)
  2. Валарі Олман (США)
  3. Фен Бінь (Китай)

Біг 1500 м, жінки

  1. Фаіт Кіп'єгон (Кенія)
  2. Дірібе Велтеджи (Ефіопія)
  3. Сіфан Хассан (Нідерланди)

Біг 3000 м з перешкодами, чоловіки

  1. Суфіан Ельбаккалі (Марокко)
  2. Ламеча Гірма (Ефіопія)
  3. Абрахам Кібівот (Кенія)
Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 16906
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: дві золоті медалі США, перемога Занго та тріумф Столя Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: дві золоті медалі США, перемога Занго та тріумф Столя 3643
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад змагань та виступу українців 22 серпня Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад змагань та виступу українців 22 серпня 3297
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 8316
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати 21385
Спартак - СК Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій Спартак - СК Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій 3079
Рекомендуємо
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3286
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 90466 4
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 294993
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 41965
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 29141
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 16530 6