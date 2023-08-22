Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: тріумф Тамбері, перемога Кіп'єгон та три медалі США

Джерело - Чемпіон.
22 серпня у Будапешті відбувся четвертий день 19-го чемпіонату світу з легкої атлетики 2023 року.
У ЧС-2023 200 атлетів з понад 200 країн розігрують 49 комплектів медалей.
Україну представляють 29 атлетів у 12 дисциплінах - 11 чоловіків у 8 видах і 18 жінок у 10 видах.
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
У четвертий день ЧС-2023 відбулися змагання лише у вечірній сесії - було розіграно чотири комплекти медалей. Українці виступали лише у фіналі зі стрибків у висоту. Андрій Проценко посів 11-е місце, Олег Дорощук - 13-е. У півфіналі на старт виходили дві українки (Вікторія Ткачук та Анна Рижикова) у бігу на 400 м з бар'єрами. І обидві не пройшли до фіналу змагань.
Щодо медальних протистоянь, то італієць Джанмарко Тамбері виграв змагання у стрибках у висоту серед чоловіків, американка Лаулауга Таусага тріумфувала у метанні диска, кенієць Фаіт Кіп'єгон здобув золоту медаль у бігу 1500 м. Марокканський легкоатлет Суфіан Ельбаккалі виграв змагання у бігу на 3000 метрів з перешкодами серед чоловіків.
Переможці та призери ЧС за 22 серпня:
Стрибки у висоту, чоловіки
- Джанмарко Тамбері (Італія)
- Джувон Гаррісон (США)
- Мутаз Есса Баршим (Катар)
Метання диска, жінки
- Лаулауга Таусага (США)
- Валарі Олман (США)
- Фен Бінь (Китай)
Біг 1500 м, жінки
- Фаіт Кіп'єгон (Кенія)
- Дірібе Велтеджи (Ефіопія)
- Сіфан Хассан (Нідерланди)
Біг 3000 м з перешкодами, чоловіки
- Суфіан Ельбаккалі (Марокко)
- Ламеча Гірма (Ефіопія)
- Абрахам Кібівот (Кенія)