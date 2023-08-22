Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: тріумф Тамбері, перемога Кіп'єгон та три медалі США

Підсумки змагань за 22 серпня

Джерело - Чемпіон.

22 серпня у Будапешті відбувся четвертий день 19-го чемпіонату світу з легкої атлетики 2023 року.

У ЧС-2023 200 атлетів з понад 200 країн розігрують 49 комплектів медалей.

Україну представляють 29 атлетів у 12 дисциплінах - 11 чоловіків у 8 видах і 18 жінок у 10 видах.

Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати

У четвертий день ЧС-2023 відбулися змагання лише у вечірній сесії - було розіграно чотири комплекти медалей. Українці виступали лише у фіналі зі стрибків у висоту. Андрій Проценко посів 11-е місце, Олег Дорощук - 13-е. У півфіналі на старт виходили дві українки (Вікторія Ткачук та Анна Рижикова) у бігу на 400 м з бар'єрами. І обидві не пройшли до фіналу змагань.

Щодо медальних протистоянь, то італієць Джанмарко Тамбері виграв змагання у стрибках у висоту серед чоловіків, американка Лаулауга Таусага тріумфувала у метанні диска, кенієць Фаіт Кіп'єгон здобув золоту медаль у бігу 1500 м. Марокканський легкоатлет Суфіан Ельбаккалі виграв змагання у бігу на 3000 метрів з перешкодами серед чоловіків.

Переможці та призери ЧС за 22 серпня:

Стрибки у висоту, чоловіки

Джанмарко Тамбері (Італія) Джувон Гаррісон (США) Мутаз Есса Баршим (Катар)

Метання диска, жінки

Лаулауга Таусага (США) Валарі Олман (США) Фен Бінь (Китай)

Біг 1500 м, жінки

Фаіт Кіп'єгон (Кенія) Дірібе Велтеджи (Ефіопія) Сіфан Хассан (Нідерланди)

Біг 3000 м з перешкодами, чоловіки