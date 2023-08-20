О’Меллі нокаутував Стерлінга та став чемпіоном UFC: результати боїв турніру UFC 292

Джерело - Чемпіон.
У головному поєдинку UFC 292 Алджамейн Стерлінг програв Шону О’Меллі.
Стерлінг у другому раунді побував у нокдауні, але зміг підвестись. Згодом суддя вирішив зупинити поєдинок.
О’Меллі здобув перемогу технічним нокаутом у другому раунді та відібрав у Стерлінга чемпіонський пояс у найлегшій вазі.
Алджамейн володів поясом з 2021 року після перемоги над Петром Яном. Для Шона це був перший титульний бій.
The SUGA show continues!#UFC292 | @SugaSeanMMA pic.twitter.com/owa9KJFagb— Combat Sports Today 📰 (@CSTodayNews) August 20, 2023
Також на цьому турнірі українка Марина Мороз поступилася Каріне Сілві.
Результати боїв турніру UFC 292:
Основний кард
Шон О'Меллі (16-1) - ТКО 2 - Алджамейн Стерлінг (23-3). Дострокова перемога О'Меллі технічним нокаутом (удари руками) у 2-му раунді.
5 раундів за титул чемпіона UFC у найлегшій вазі (до 61,2 кг)
Вейлі Чжан (23-3) - UD 5 - Аманда Лемос (13-2-1). Перемога Чжан за очками одноголосним рішенням суддів (50-44, 50-43, 49-45).
5 раундів за титул чемпіонки UFC у мінімальній вазі (до 52 кг)
Йєн Геррі (12-0) - UD 3 - Ніл Мегні (28-10). Перемога Геррі за очками одноголосним рішенням суддів (30-26, 30-26, 30-24).
3 раунди в напівсередній вазі (до 77,1 кг)
Маріо Батіста (12-2) - UD 3 - Деймон Блекшир (14-5-1). Перемога Батисти за очками одноголосним рішенням суддів (30-27, 29-28, 29-28).
3 раунди в найлегшій вазі (до 61,2 кг)
Марлон Віра (20-8-1) - UD 3 - Педро Муньоз (20-7). Перемога Віри за очками одноголосним рішенням суддів (30-27, 30-27, 29-28).
3 раунди в найлегшій вазі (до 61,2 кг)
Попередній кард
Бред Таварес (19-8) - UD 3 - Кріс Уайдман (15-6). Перемога Тавареса за очками одноголосним рішенням суддів (30-27, 30-27, 30-27).
3 раунди в середній вазі (до 83,9 кг)
Грегорі Родрігес (13-5) - КО 1 - Денис Тюлюлін (10-7). Дострокова перемога Родрігеса нокаутом (улари ліктями) у 1-му раунді.
3 раунди в середній вазі (до 83,9 кг)
Курт Холобо (19-7) - SBM 2 - Остін Хаббард (15-6). Дострокова перемога Холобо задушливим прийомом (трикутник) у 2-му раунді.
3 раунди у легкій вазі (до 70,3 кг)
Бред Катона (12-2) - UD 3 - Коді Гібсон (19-8). Перемога Катони за очками одноголосним рішенням суддів (30-27, 29-28, 29-28).
3 раунди в найлегшій вазі (до 61,2 кг)
Ранній попередній кард
Андре Петроскі (9-1) - SD 3 - Джеральд Міршерт (35-16). Перемога Петроскі за очками роздільним рішенням суддів (29-28, 29-28, 28-29).
3 раунди в середній вазі (до 83,9 кг)
Наталія Сілва (15-5-1) - UD 3 - Андреа Лі (13-7). Перемога Сілви за очками одноголосним рішенням суддів (30-27, 30-27, 30-27).
3 раунди у найлегшій вазі (до 56,7 кг)
Карін Сілва (16-4) - SBM 1 - Марина Мороз (11-4). Дострокова перемога Сілви задушливим прийомом (гільйотина) в 1-му раунді.
3 раунди у найлегшій вазі (до 56,7 кг)