О’Меллі нокаутував Стерлінга та став чемпіоном UFC: результати боїв турніру UFC 292

Джерело - Чемпіон.

У головному поєдинку UFC 292 Алджамейн Стерлінг програв Шону О’Меллі.

Стерлінг у другому раунді побував у нокдауні, але зміг підвестись. Згодом суддя вирішив зупинити поєдинок.

О’Меллі здобув перемогу технічним нокаутом у другому раунді та відібрав у Стерлінга чемпіонський пояс у найлегшій вазі.

Алджамейн володів поясом з 2021 року після перемоги над Петром Яном. Для Шона це був перший титульний бій.

Також на цьому турнірі українка Марина Мороз поступилася Каріне Сілві.

Результати боїв турніру UFC 292:

Основний кард

Шон О'Меллі (16-1) - ТКО 2 - Алджамейн Стерлінг (23-3). Дострокова перемога О'Меллі технічним нокаутом (удари руками) у 2-му раунді.

5 раундів за титул чемпіона UFC у найлегшій вазі (до 61,2 кг)

Вейлі Чжан (23-3) - UD 5 - Аманда Лемос (13-2-1). Перемога Чжан за очками одноголосним рішенням суддів (50-44, 50-43, 49-45).

5 раундів за титул чемпіонки UFC у мінімальній вазі (до 52 кг)

Йєн Геррі (12-0) - UD 3 - Ніл Мегні (28-10). Перемога Геррі за очками одноголосним рішенням суддів (30-26, 30-26, 30-24).

3 раунди в напівсередній вазі (до 77,1 кг)

Маріо Батіста (12-2) - UD 3 - Деймон Блекшир (14-5-1). Перемога Батисти за очками одноголосним рішенням суддів (30-27, 29-28, 29-28).

3 раунди в найлегшій вазі (до 61,2 кг)

Марлон Віра (20-8-1) - UD 3 - Педро Муньоз (20-7). Перемога Віри за очками одноголосним рішенням суддів (30-27, 30-27, 29-28).

3 раунди в найлегшій вазі (до 61,2 кг)

Попередній кард

Бред Таварес (19-8) - UD 3 - Кріс Уайдман (15-6). Перемога Тавареса за очками одноголосним рішенням суддів (30-27, 30-27, 30-27).

3 раунди в середній вазі (до 83,9 кг)

Грегорі Родрігес (13-5) - КО 1 - Денис Тюлюлін (10-7). Дострокова перемога Родрігеса нокаутом (улари ліктями) у 1-му раунді.

3 раунди в середній вазі (до 83,9 кг)

Курт Холобо (19-7) - SBM 2 - Остін Хаббард (15-6). Дострокова перемога Холобо задушливим прийомом (трикутник) у 2-му раунді.

3 раунди у легкій вазі (до 70,3 кг)

Бред Катона (12-2) - UD 3 - Коді Гібсон (19-8). Перемога Катони за очками одноголосним рішенням суддів (30-27, 29-28, 29-28).

3 раунди в найлегшій вазі (до 61,2 кг)

Ранній попередній кард

Андре Петроскі (9-1) - SD 3 - Джеральд Міршерт (35-16). Перемога Петроскі за очками роздільним рішенням суддів (29-28, 29-28, 28-29).

3 раунди в середній вазі (до 83,9 кг)

Наталія Сілва (15-5-1) - UD 3 - Андреа Лі (13-7). Перемога Сілви за очками одноголосним рішенням суддів (30-27, 30-27, 30-27).

3 раунди у найлегшій вазі (до 56,7 кг)

Карін Сілва (16-4) - SBM 1 - Марина Мороз (11-4). Дострокова перемога Сілви задушливим прийомом (гільйотина) в 1-му раунді.

3 раунди у найлегшій вазі (до 56,7 кг)