Бубка отримав Золоту нагороду за заслуги та почесне довічне членство у World Athletics

Новий президент World Athletics Себастьян Коу вручив Сергію Бубці Золоту нагороду за заслуги та почесне довічне членство в організації наприкінці Конгресу.

Про це повідомляє Inside the Games.

У відповідь Бубка висловив подяку членам легкоатлетичної спільноти, які "підтримують Україну в цій страшній війні", наголосивши, що "ми ніколи не забудемо, ми обʼєднані навколо України".

"Те, чого я досяг, те, що я роблю, я роблю серцем і душею для нашого прекрасного виду спорту. Я дуже ціную всіх колег, які були разом стільки років, мого тренера, мою сім’ю і, звичайно, вас, мою сім’ю.

Ми пройшли через дуже важкий і складний час, Себ отримав президентство в найважчий період нашої історії, і є багато реформ, багато змін, багато прогресу.

Ви бачите сьогодні, що ми сильні, ми обʼєднані. Наше майбутнє залежить від нашої сили бути єдиними", - сказав Бубка.