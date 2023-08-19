Головне
Маліновський перейшов до Дженоа
Сьогодні 14:27 471
Ворскла переграла Верес у 4 турі УПЛ
Сьогодні 16:59 115
В Україні забили найсмішніший гол року: відео курйозного моменту з матчу Верес – Ворскла
Сьогодні 16:28 1138
Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн
Сьогодні 15:57 1488
Катерина Усик: Ненавиджу країну 404 більше, ніж раніше
Сьогодні 15:53 4142
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
Сьогодні 13:47 12160
Збірна Швеції стала бронзовою призеркою жіночого ЧС-2023
Сьогодні 13:09 350
Баєр зіграє з Лейпцигом: розклад матчів Бундесліги на 19 серпня
Сьогодні 11:11 202
Борнмут Забарного зіграє з Ліверпулем: розклад матчів АПЛ на 19 серпня
Сьогодні 09:40 351
Верес зіграє з Ворсклою, Рух - з Колосом: розклад матчів УПЛ на 19 серпня
Сьогодні 08:09 761
Прямі трансляції

Бубка отримав Золоту нагороду за заслуги та почесне довічне членство у World Athletics

Сьогодні 15:24 279 1
Бубка отримав Золоту нагороду за заслуги та почесне довічне членство у World Athletics
#Сергій Бубка

Джерело - Tribuna.com.

Новий президент World Athletics Себастьян Коу вручив Сергію Бубці Золоту нагороду за заслуги та почесне довічне членство в організації наприкінці Конгресу.

Про це повідомляє  Inside the Games.

У відповідь Бубка висловив подяку членам легкоатлетичної спільноти, які "підтримують Україну в цій страшній війні", наголосивши, що "ми ніколи не забудемо, ми обʼєднані навколо України".

"Те, чого я досяг, те, що я роблю, я роблю серцем і душею для нашого прекрасного виду спорту. Я дуже ціную всіх колег, які були разом стільки років, мого тренера, мою сім’ю і, звичайно, вас, мою сім’ю.

Ми пройшли через дуже важкий і складний час, Себ отримав президентство в найважчий період нашої історії, і є багато реформ, багато змін, багато прогресу.

Ви бачите сьогодні, що ми сильні, ми обʼєднані. Наше майбутнє залежить від нашої сили бути єдиними", - сказав Бубка.

Нагадаємо, що Бубка не висував свою кандидатуру під час виборів президента World Athletics, у якій він перебував 22 роки. На посаді старшого віцепрезидента його замінила Хімена Рестрепо.

У жовтні минулого року Бубка залишив посаду президента Національного олімпійського комітету України.

У липні розслідування BIHUS Info повідомило, що фірма Монблан ексочільника НОК України працює на тимчасово окупованих територіях та співпрацює з терористами.

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 9611
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 14418
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати 12160
Місце тренера - це електричний стілець: найкращі цитати Віктора Прокопенка Місце тренера - це електричний стілець: найкращі цитати Віктора Прокопенка 3103
Катерина Усик: Ненавиджу країну 404 більше, ніж раніше Катерина Усик: Ненавиджу країну 404 більше, ніж раніше 4142
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 41257
Рекомендуємо
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 54241
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 87373 1
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 21764
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 19495 7
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 214032 1
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3267