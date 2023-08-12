Різатдінова: Смірнова хай взагалі радіє, що Харлан не використала зброю за призначенням

Українська фехтувальниця Ольга Харлан вчинила провально, що відмовилася тиснути руку росіянці анні смірновій після поєдинку на ЧС з фехтування.

Про це сказала бронзова призерка Олімпіади-2016 з гімнастики Ганна Різатдінова.

"Як відреагувала на вчинок Харлан? По-перше, якби в мене була змога, я б сказала, що не нехай ця Смірнова взагалі радіє, що Оля не використала зброю за призначенням, а що ось так все закінчилося. Це я б сказала Смірновій.

Взагалі хочу сказати, що такі події та ситуації потрібні для світу, Європи. Я проживаю в Європі, бачу, що не всі адекватно реагують на те, що відбувається зараз в Україні. Якщо говорити про мій вид спорту - художню гімнастику - взагалі не розумію, про який допуск російських та білоруських спортсменів може йтися, коли мати дітей головного терориста планети влаштовує фестивалі з символами терору. А дружина головного спонсора - я зараз про Усманова та Вінер - вона досі є головою Федерації художньої гімнастики Росії.

Про який взагалі допуск, про який нейтральний статус ми говоримо? Тут достатньо просто подивитися соціальні мережі цієї Смірнової й побачити, що вона підтримує війну. В неї фотографії з воєнними. Це нонсенс. Як взагалі може йтися, що Оля якось там неправильно вчинила, - сказала Різатдінова.