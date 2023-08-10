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Верховна Рада звернулася до держав світу, МОК та спортивних федерацій щодо засудження дискваліфікації Харлан

Верховна Рада засудила дискваліфікацію Ольги Харлан
Сьогодні 13:52 230 0
Верховна Рада звернулася до держав світу, МОК та спортивних федерацій щодо засудження дискваліфікації Харлан
#Ольга Харлан

Джерело - Чемпіон.

Верховна Рада України звернулася до парламентів та урядів демократичних держав світу, МОК та міжнародних спортивних федерацій щодо засудження незаконної дискваліфікації нашої фехтувальниці, олімпійської чемпіонки Ольги Харлан.

Законодавча ініціатива №9554 була підтримана 320-ма голосами народних депутатів.

Ухваленим документом український парламент рішуче засуджує ганебне рішення Міжнародної федерації фехтування про дискваліфікацію української спортсменки та закликає Міжнародну федерацію фехтування повністю скасувати дискваліфікацію Ольги Харлан та офіційно принести їй вибачення.

Документом також пропонується притягнути до відповідальності всіх осіб, причетних до ухвалення рішення про дискваліфікацію Ольги Харлан, а також пожиттєво дискваліфікувати російську спортсменку Анну Смірнову за провокативний вчинок, що суперечить олімпійському духу.

Нагадаємо, Ольгу Харлан дискваліфікували за відмову тиснути руку "нейтральній" суперниці з Росії після поєдинку на чемпіонаті світу у Мілані, але згодом Міжнародна федерація фехтування призупинила це правило - Харлан відмінили дискваліфікацію.

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