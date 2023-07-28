FIE призупинила дискваліфікацію Харлан

Харлан мала право не тиснути руку Смірновій

Джерело - La Repubblica.

Виконком Міжнародної федерації фехтування призупинив дискваліфікацію Ольги Харлан на чемпіонаті світу в Мілані.

Про це повідомляє La Repubblica.

Харлан мала право не тиснути руку Смірновій, згідно з ковід-протоколом, який діє на турнірі. Федерація розцінила жест зі шпагою в кінці, як вітання.

FIE піддалась заклику МОК, який втрутився у ситуацію. Українка зможе виступити у командному турнірі, який відбудеться 29 липня.

Нагадаємо, Харлан кваліфікувалася на Олімпіаду-2024 рішенням МОК.

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