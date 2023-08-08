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Чернуха здобула золоту медаль у потрійному стрибку на ЧЄ U-20

Вчора 22:42 206 0
Чернуха здобула золоту медаль у потрійному стрибку на ЧЄ U-20
#Олександра Чернуха

Джерело - Чемпіон.

Українська легкоатлетка Олександра Чернуха здобула золото на чемпіонаті Європи U-20 в Єрусалимі.

Українка стала першою у потрійному стрибку, ще одна представниця України Світлана Бойчук посіла п’яте місце.

Раніше Михайло Брудін став чемпіоном Європи з легкої атлетики у віковій  категорії до 20 років у змаганнях із метання диска (1,750 кг) 

Чемпіонат Європи U-20 з легкої атлетики
Єрусалим, Ізраїль
Потрійний стрибок
Жінки
8 серпня
  • 1. Олександра Чернуха (Україна) 13,63 м
  • 2. Теодора Боберич (Сербія) 13,50 м
  • 3. Олександрія Митрович (Сербія) 13,40 м
  • ...
  • 5. Світлана Бойчук (Україна) 13,34 м
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