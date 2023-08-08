Чернуха здобула золоту медаль у потрійному стрибку на ЧЄ U-20

Джерело - Чемпіон.

Українська легкоатлетка Олександра Чернуха здобула золото на чемпіонаті Європи U-20 в Єрусалимі.

Українка стала першою у потрійному стрибку, ще одна представниця України Світлана Бойчук посіла п’яте місце.

Раніше Михайло Брудін став чемпіоном Європи з легкої атлетики у віковій категорії до 20 років у змаганнях із метання диска (1,750 кг)

Чемпіонат Європи U-20 з легкої атлетики

Єрусалим, Ізраїль

Потрійний стрибок

Жінки

8 серпня