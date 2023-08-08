Чернуха здобула золоту медаль у потрійному стрибку на ЧЄ U-20

Джерело - Чемпіон.
Українська легкоатлетка Олександра Чернуха здобула золото на чемпіонаті Європи U-20 в Єрусалимі.
Українка стала першою у потрійному стрибку, ще одна представниця України Світлана Бойчук посіла п’яте місце.
Раніше Михайло Брудін став чемпіоном Європи з легкої атлетики у віковій категорії до 20 років у змаганнях із метання диска (1,750 кг)
Чемпіонат Європи U-20 з легкої атлетики
Єрусалим, Ізраїль
Потрійний стрибок
Жінки
8 серпня
- 1. Олександра Чернуха (Україна) 13,63 м
- 2. Теодора Боберич (Сербія) 13,50 м
- 3. Олександрія Митрович (Сербія) 13,40 м
- ...
- 5. Світлана Бойчук (Україна) 13,34 м