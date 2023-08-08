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Брудін виграв чемпіон Європи у змаганнях із метання диска

Сьогодні 21:26 194 0
Брудін виграв чемпіон Європи у змаганнях із метання диска
#Михайло Брудін

Джерело - Чемпіон.

Михайло Брудін став чемпіоном Європи з легкої атлетики у віковій  категорії до 20 років.

Українець підтвердив статус фаворита у змаганнях із метання диска (1,750 кг) і з першої ж спроби захопив лідерство, відірвавшись від суперників. Ця спроба і стала найкращою. 

Брудін переміг із показником 66,58 м - це особистий рекорд спортсмена у юнацькому диску та новий найкращий результат сезону U-20 у світі. 

У цьому ж фіналі змагався ще один українець - Олександр Титаренко, який вчора став третім у кваліфікації з особистим рекордом - 61,21 м. Втім сьогодні він закінчив змагання 11-м (54,7 м).  

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