Блогер і колишня зірка UFC хочуть зустрітися ще в одному поєдинку

Джерело - MMA Fighting.

Блогер Джейк Пол після свого успіху в боксерському поєдинку з ексбійцем UFC Нейтом Діасом усно домовився з суперником про повторний бій.

Переможець звернувся до американської ліги PFL, заявивши про готовність провести реванш за правилами ММА.

"Я хочу повторити це в ММА. Я хочу 10 мільйонів доларів. PFL, давайте проведемо бій за правилами ММА. Давайте зробимо це. У боксі є багато імен. Мені цікавий реванш із Томмі Ф'юрі, який виграв роздільним рішенням суддів. Я постараюся повернутися до цього бою. Зараз я просто радію цій перемозі", - сказав Пол.

У свою чергу Діаз також зазначив, що не проти другого поєдинку.

"Давайте зробимо це. Я битися з ким завгодно, мені начхати", - заявив Діас.

Нагадаємо, що Пол здобув перемогу над Діасом одноголосним рішенням суддів.