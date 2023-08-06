Джерело - MMA Fighting.
Блогер Джейк Пол після свого успіху в боксерському поєдинку з ексбійцем UFC Нейтом Діасом усно домовився з суперником про повторний бій.
Переможець звернувся до американської ліги PFL, заявивши про готовність провести реванш за правилами ММА.
"Я хочу повторити це в ММА. Я хочу 10 мільйонів доларів. PFL, давайте проведемо бій за правилами ММА. Давайте зробимо це.
У боксі є багато імен. Мені цікавий реванш із Томмі Ф'юрі, який виграв роздільним рішенням суддів. Я постараюся повернутися до цього бою. Зараз я просто радію цій перемозі", - сказав Пол.
У свою чергу Діаз також зазначив, що не проти другого поєдинку.
"Давайте зробимо це. Я битися з ким завгодно, мені начхати", - заявив Діас.
Нагадаємо, що Пол здобув перемогу над Діасом одноголосним рішенням суддів.