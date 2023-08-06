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Блогер Джейк Пол переміг Діаса

Блогер здолав ексбійця UFC одноголосним рішенням суддів
Сьогодні 09:39 912 0
Блогер Джейк Пол переміг Діаса
#Джейк Пол

Джерело - Чемпіон.

Американський блогер Джейк Пол (7-1, 4 KO) переміг у поєдинку за правилами боксу з колишньою зіркою UFC співвітчизником Нейтом Діасом (0-1).

Десятираундовий бій у ліміті важкої ваги відбувся в ніч проти неділі, 6 серпня, на American Airlines Arena у Далласі, штат Техас, США, ставши головною подією вечора боксу від промоутерської компанії Most Valuable Promotions.

Американський блогер здобув перемогу одноголосним рішенням суддів із рахунком 97-92, 98-91, 98-91.

Раніше Сендхаген впевнено переміг Фонта на турнірі UFC on ESPN 50.

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