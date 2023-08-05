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Лобан виборола срібло Всесвітньої Універсіади у Китаї

Лобан показала другий результат
Вчора 22:51 217 0
Лобан виборола срібло Всесвітньої Універсіади у Китаї
#Юлія Лобан

Джерело - Чемпіон.

Українська легкоатлетка Юлія Лобан стала срібною призеркою у семиборстві на Всесвітній Універсіаді у китайському Ченду.

Представниця Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка набрала 6 063 очки за підсумками всіх змагань, поступившись тільки Крістіні Ізабель Пош з Австрії – 6 107.

Лобан показала найкращий результат у штовханні ядра та стрибках у висоту, повторивши свій особистий рекорд – 1,77 метра. Також спортсменка стала третьою у бігу на 800 метрів, встановивши новий власний рекорд – 2,16.32.

Раніше Чепурний виграв золото Всесвітньої Універсіади у Китаї.

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