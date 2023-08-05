Чепурний виграв золото Всесвітньої Універсіади у Китаї

Джерело - Чемпіон.
Український гімнаст Назар Чепурний став чемпіоном Всесвітньої Універсіади, яка триває у китайському місті Ченду.
20-річний спортсмен виборов "золото" в опорному стрибку. Українець набрав 14.883 бала, випередивши на 0.467 бала Цзена Вей-Шена з Тайваню.
Універсіада-2023
Спортивна гімнастика, Опорний стрибок
05 серпня
- Назар Чепурний (Україна) - 14.883 бала
- Цзен Вей-Шен (Китайський Тайбей) - 14.416
- Мілад Карімі (Казахстан) - 14.366
Раніше Верняєв повернувся до складу збірної України.
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