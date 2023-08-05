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Чепурний виграв золото Всесвітньої Універсіади у Китаї

Чепурний приніс Україні єдину золоту медаль у спортивній гімнастиці на турнірі в Ченду
Сьогодні 17:25 101 0
Чепурний виграв золото Всесвітньої Універсіади у Китаї
#Назар Чепурний

Джерело - Чемпіон.

Український гімнаст Назар Чепурний став чемпіоном Всесвітньої Універсіади, яка триває у китайському місті Ченду.

20-річний спортсмен виборов "золото" в опорному стрибку. Українець набрав 14.883 бала, випередивши на 0.467 бала Цзена Вей-Шена з Тайваню.

Універсіада-2023
Спортивна гімнастика, Опорний стрибок
05 серпня
  1. Назар Чепурний (Україна) - 14.883 бала
  2. Цзен Вей-Шен (Китайський Тайбей) - 14.416
  3. Мілад Карімі (Казахстан) - 14.366

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