Срібна призерка Олімпіади сенсаційно завершила кар'єру

Віцечемпіонка Олімпійських ігор-2020 в спринті Олена Старікова завершила професійну кар’єру.

Віцечемпіонка Олімпіади-2020 з велотреку Олена Старікова завершила професійну кар'єру.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Востаннє 27-річна Старікова виходила на старт у червні в рамках чемпіонату України з велоспорту.

Старікова є віцечемпіонкою світу-2019 в гонці з роздільним стартом на 500 метрів, 10-разовою призеркою чемпіонатів Європи, володаркою "золота" на ЧЄ-2020 в кейріні, срібною призеркою Європейських ігор-2019 в гонці з роздільним стартом на 500 метрів.

Також Олена є чемпіонкою ЧЄ-2017 року в спринті серед молоді.

Виступи Старікова завершує, перебуваючи в топ-50 двох світових рейтингів UCI: 26-ю — в спринті, 39-ю — в кейріні.

Раніше Старікова виграла спринт на турнірі у Бельгії.

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