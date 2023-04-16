Старікова виграла спринт на турнірі у Бельгії

Торік українська велосипедистка була тут другою

Джерело - Чемпіон.

Українська велосипедистка Олена Старікова здобула золоту медаль у спринті на міжнародному рейтинговому турнірі з велотреку International Belgian Track Meeting у бельгійському Генті.

Українка випередила у підсумковому заліку француженку Такі Марі Куаме та Нікі Дегрендель із Бельгії.

Нагадаємо, що минулого року Старікова була на цих змаганнях другою, поступившись першим місцем Матильді Грос із Франції.