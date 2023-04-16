Старікова виграла спринт на турнірі у Бельгії

Джерело - Чемпіон.
Українська велосипедистка Олена Старікова здобула золоту медаль у спринті на міжнародному рейтинговому турнірі з велотреку International Belgian Track Meeting у бельгійському Генті.
Українка випередила у підсумковому заліку француженку Такі Марі Куаме та Нікі Дегрендель із Бельгії.
Нагадаємо, що минулого року Старікова була на цих змаганнях другою, поступившись першим місцем Матильді Грос із Франції.
💥🇺🇦🚴♂️🥇Віцечемпіонка Олімпіади-2020 Олена Старікова здобула золото у спринті на міжнародному рейтинговому турнірі з велотреку "International Belgian Track Meeting", що проходить у бельгійському Генті🏆🇧🇪.— НОК України (@OlympicUA) April 15, 2023
Наші вітання!💪💙
📷 Федерація велосипедного спорту України pic.twitter.com/xRJo2AcUYy