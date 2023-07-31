МОК: З 24 лютого 2022 року Ісінбаєва не підтримувала вторгнення в Україну

Міжнародний олімпійський комітет прокоментував ситуацію з Оленою Ісінбаєвою.

Про це повідомляє Tribuna.com.

"Щоб уникнути різних стандартів для спортсменів, офіційних осіб і членів МОК з Росії, однакові умови будуть застосовуватися для їхньої участі в міжнародних заходах МОК.

Комісія з етики МОК зазначила, що дві умови, згадані в рекомендаціях Виконкому, будуть застосовуватися до членів МОК:

1) активна підтримка війни;