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МОК: З 24 лютого 2022 року Ісінбаєва не підтримувала вторгнення в Україну

МОК прокоментував ситуацію з російською спортсменкою Оленою Ісінбаєвою
Сьогодні 13:41 226 1
МОК: З 24 лютого 2022 року Ісінбаєва не підтримувала вторгнення в Україну
#МОК (Міжнародний олімпійський комітет)

Джерело - Tribuna.com.

Міжнародний олімпійський комітет прокоментував ситуацію з Оленою Ісінбаєвою.

Про це повідомляє Tribuna.com.

"Щоб уникнути різних стандартів для спортсменів, офіційних осіб і членів МОК з Росії, однакові умови будуть застосовуватися для їхньої участі в міжнародних заходах МОК.

Комісія з етики МОК зазначила, що дві умови, згадані в рекомендаціях Виконкому, будуть застосовуватися до членів МОК:

1) активна підтримка війни;

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2) контрактні зобов’язання з російськими військовими структурами або органами національної безпеки.

Як і для спортсменів, ситуація щодо відповідних членів МОК була оцінена з моменту вторгнення 24 лютого 2022 року та пізніше. Комісія з етики МОК вважає, що протягом цього періоду пані Ісінбаєва не мала контрактних зв’язків з російськими військовими структурами чи органами національної безпеки, а також не підтримувала вторгнення чи війну в Україні", - сказано в повідомленні.

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