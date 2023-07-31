МОК: З 24 лютого 2022 року Ісінбаєва не підтримувала вторгнення в Україну

Джерело - Tribuna.com.
Міжнародний олімпійський комітет прокоментував ситуацію з Оленою Ісінбаєвою.
Про це повідомляє Tribuna.com.
"Щоб уникнути різних стандартів для спортсменів, офіційних осіб і членів МОК з Росії, однакові умови будуть застосовуватися для їхньої участі в міжнародних заходах МОК.
Комісія з етики МОК зазначила, що дві умови, згадані в рекомендаціях Виконкому, будуть застосовуватися до членів МОК:
1) активна підтримка війни;
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2) контрактні зобов’язання з російськими військовими структурами або органами національної безпеки.
Як і для спортсменів, ситуація щодо відповідних членів МОК була оцінена з моменту вторгнення 24 лютого 2022 року та пізніше. Комісія з етики МОК вважає, що протягом цього періоду пані Ісінбаєва не мала контрактних зв’язків з російськими військовими структурами чи органами національної безпеки, а також не підтримувала вторгнення чи війну в Україні", - сказано в повідомленні.
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