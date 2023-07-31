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Гутцайт: Працюватиму над тим, щоб ми не тиснули руки ворогам

Сьогодні 09:33 163 1
Гутцайт: Працюватиму над тим, щоб ми не тиснули руки ворогам

НОК України буде працювати над тим, щоб українським спортсменам не доводилося тиснути руку росіянам на змаганнях.

Про це заявив Міністр молоді і спорту України, президент НОК Вадим Гутцайт.

"Головне - нам потрібно зараз включитися. Я як президент Національного олімпійського комітету, як міністр молоді та спорту, я вже на понеділок збираю ті федерації, де обов’язково потрібно тиснути руку як вітання після матчу чи до матчу. Я звертатимусь до президентів міжнародних федерацій як президент національного олімпійського комітету, і показуватиму приклад фехтування, які змінили правила, що після бою не тиснуть руку.

І після заяви Міжнародного олімпійського комітету, який теж сказав що потрібно лояльно ставитися до українців, які зараз братимуть участь, і якщо вони зустрічатимуться зі спортсменами під нейтральним прапором, щоб не було такого обов'язку тиснути руку. Тому я включатимусь, писатиму листи й працюватиму над тим, щоб змінили для українців ці умови, щоб ми не тиснули руки, тому що ми не тиснутимемо руку нашим ворогам", – сказав Гутцайт.

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