Харлан кваліфікувалася на Олімпіаду-2024 рішенням МОК

Харлан поїде на Олімпіаду в Париж

Джерело - Чемпіон.

Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення про кваліфікацію Ольги Харлан на Олімпіаду-2024.

Про це повідомив Міністр молоді і спорту України, президент НОК Вадим Гутцайт.

"Мені, як колезі-фехтувальнику, неможливо уявити, що ви відчуваєте в цей момент. Війна проти вашої країни, страждання людей в Україні, невизначеність навколо вашої участі на ЧС з фехтування в Мілані, важкі внутрішні конфлікти, які можуть бути у вас і багатьох ваших колег, а потім події, які розгорталися вчора – все це американські гірки емоцій і почуттів.

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Чудово, як ви справляєтеся з цією неймовірно важкою ситуацією, і я хотів би висловити вам свою повну підтримку. Враховуючи вашу унікальну ситуацію, МОК виділить вам додаткову квоту на Олімпійські ігри-2024, якщо ви не зможете пройти кваліфікацію протягом періоду, що залишився.

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Ми робимо цей унікальний виняток також тому, що поточні процедури ні в якому разі не компенсують кваліфікаційні бали, які ви втратили через свою дискваліфікацію. Зрозуміло, що ви повинні відповідати іншим критеріям прийнятності, як і будь-яка інша спортсменка. Будьте впевнені, що МОК і надалі буде повністю солідарним з українськими спортсменами та олімпійською спільнотою України в ці надзвичайно важкі часи", - написав Бах у листі до Харлан.

Нагадаємо, Харлан отримала дискваліфікацію на чемпіонаті світу у Мілані.

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