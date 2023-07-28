У Раді зареєстрували постанову про відставку Гутцайта з посади міністра спорту

Джерело - Чемпіон.
У Верховній Раді зареєстрували постанову про відставку Вадима Гутцайта з посади міністра молоді та спорту України.
Про це повідомила народний депутат Ірина Геращенко.
"Підтримка Ольги Харлан і українського спорту має бути не в пафосних словах, а справах.
Маємо імпотентне міністерство, яке самоусунулося в питаннях захисту українського спорту.
Російських спортсменів не повинні допускати до жодного міжнародного змагання, і цим треба системно займатися.
"Європейська Солідарність" реєструє постанову про відставку міністра спорту Гутцайта.
Закликаємо всі фракції доєднатися", - написала Геращенко.
Нагадаємо, Україна подасть апеляцію на дискваліфікацію Харлан.