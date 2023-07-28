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У Раді зареєстрували постанову про відставку Гутцайта з посади міністра спорту

Сьогодні 15:38 399 0
У Раді зареєстрували постанову про відставку Гутцайта з посади міністра спорту
#Вадим Гутцайт

Джерело - Чемпіон.

У Верховній Раді зареєстрували постанову про відставку Вадима Гутцайта з посади міністра молоді та спорту України.

Про це повідомила народний депутат Ірина Геращенко.

"Підтримка Ольги Харлан і українського спорту має бути не в пафосних словах, а справах.

Маємо імпотентне міністерство, яке самоусунулося в питаннях захисту українського спорту.

Російських спортсменів не повинні допускати до жодного міжнародного змагання, і цим треба системно займатися.

"Європейська Солідарність" реєструє постанову про відставку міністра спорту Гутцайта.

Закликаємо всі фракції доєднатися", - написала Геращенко.

Нагадаємо, Україна подасть апеляцію на дискваліфікацію Харлан.

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