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Бухов зупинився за крок до фіналу чемпіонату світу на дистанції 50 метрів

Сьогодні 16:12 233 0
Бухов зупинився за крок до фіналу чемпіонату світу на дистанції 50 метрів
#Владислав Бухов

Джерело - Чемпіон.

Український плавець Владислав Бухов не вийшов до фіналу чемпіонату світу з водних видів спорту в японському місті Фукуока.

Бухов посів 9-е місце у півфіналі з плаванням вільним стилем на дистанції 50 метрів. Показавши найгіршу реакцію (0.72 с) старту в обох півфіналах 50-метрівки вільним стилем, українець зміг подолати дистанцію за 21.91 с та завершити змагання на дев'ятій позиції, програвши прохідному восьмому місцю 0.03 с. Нагадаємо, що Бухов до півфіналу вийшов з 11-им результатом.

8 найкращих плавців продовжать боротьбу за медалі у цій дисципліні у фіналі. 

Чемпіонат світу з водних видів спорту
Плавання. Вільний стиль. 50 м. Півфінал.Чоловіки
28 липня

Нагадаємо Михайло Романчук посів шосте місце на дистанції 800 метрів вільним стилем на чемпіонаті світу з водних видів спорту. 

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