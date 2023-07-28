Бухов зупинився за крок до фіналу чемпіонату світу на дистанції 50 метрів

Джерело - Чемпіон.

Український плавець Владислав Бухов не вийшов до фіналу чемпіонату світу з водних видів спорту в японському місті Фукуока.

Бухов посів 9-е місце у півфіналі з плаванням вільним стилем на дистанції 50 метрів. Показавши найгіршу реакцію (0.72 с) старту в обох півфіналах 50-метрівки вільним стилем, українець зміг подолати дистанцію за 21.91 с та завершити змагання на дев'ятій позиції, програвши прохідному восьмому місцю 0.03 с. Нагадаємо, що Бухов до півфіналу вийшов з 11-им результатом.

8 найкращих плавців продовжать боротьбу за медалі у цій дисципліні у фіналі.

Чемпіонат світу з водних видів спорту

Плавання. Вільний стиль. 50 м. Півфінал.Чоловіки

28 липня

Нагадаємо Михайло Романчук посів шосте місце на дистанції 800 метрів вільним стилем на чемпіонаті світу з водних видів спорту.