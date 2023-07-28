Бухов вийшов до півфіналу чемпіонату світу на дистанції 50 метрів

Джерело - Чемпіон.

Український плавець Владислав Бухов подолав кваліфікацію чемпіонату світу з водних видів спорту в японському місті Фукуока.

Бухов посів 11-е місце у відбіркових змаганнях з плаванням вільним стилем на дистанції 50 метрів. Інший українець Андрій Говоров показав 25-ий результат і не подолав кваліфікацію.

16 найкращих плавців продовжать боротьбу за медалі у цій дисципліні у півфіналі. Півфінал відбудеться сьогодні, 28 липня. Початок о 14:40.

Чемпіонат світу з водних видів спорту

Плавання. Вільний стиль. 50 м. Чоловіки

28 липня

Нагадаємо Михайло Романчук посів шосте місце на дистанції 800 метрів вільним стилем на чемпіонаті світу з водних видів спорту.