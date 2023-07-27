Призер Олімпіади - про дискваліфікацію Харлан: Сьогодні мені вперше соромно бути частиною цієї системи

Джерело - Чемпіон.

Дворазовий срібний призер Олімпійських ігор з фехтування Луїджі Самеле відреагував на дискваліфікацію Ольги Харлан після того, як спортсменка відмовилася тиснути руку росіянці Анні Смірновій.

Відповідний лист він написав у інстаграмі.

"Я зростав мрійником. Але з роками зрозумів, що ми не живемо у казковому світі. Протягом кар'єри я побачив і зрозумів більше речей, ніж будь-коли до цього. Сьогодні мені вперше соромно бути частиною цієї системи! Системи, де зарозумілість перемагає чесність. Системи, де той, хто може вам допомогти, чекає тільки вашої невдачі. Відчув сьогодні це не на своїй шкурі, а тієї людини, яка мені дорога.

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Тієї людини, яка за любов до цього виду спорту ризикнула усім і була зраджена. В тиші! В найбільш приголомшливій тиші, яку я коли-небудь чув. Я пишаюся тим, що завжди боровся за свої ідеали і буду продовжувати це робити. І я тобою пишаюся" , - написав Самеле на своїй сторінці в інстаграм.

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