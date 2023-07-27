Міноборони України відреагувало на дискваліфікацію Харлан

Міністерство оборони України підтримало Ольгу Харлан, яку дискваліфікували з чемпіонату світу за відмову тиснути руку росіянці Анні Смірновій.

Про це повідомляє твіттер Міністерства оборони України.

"Ми повністю підтримуємо Ольгу Харлан, талановиту українську фехтувальницю, яка відмовилася потиснути руку російській суперниці після її перемоги в поєдинку.