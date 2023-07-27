Міноборони України відреагувало на дискваліфікацію Харлан

Джерело - Чемпіон.
Міністерство оборони України підтримало Ольгу Харлан, яку дискваліфікували з чемпіонату світу за відмову тиснути руку росіянці Анні Смірновій.
Про це повідомляє твіттер Міністерства оборони України.
"Ми повністю підтримуємо Ольгу Харлан, талановиту українську фехтувальницю, яка відмовилася потиснути руку російській суперниці після її перемоги в поєдинку.
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Ми засуджуємо використання росією спорту для підтримки загарбницької війни", - йдеться в повідомленні.
We stand in full support of Olha Harlan, the talented Ukrainian fencer who declined to shake hands with her russian opponent following her victory in a duel. We condemn russia’s exploitation of sports to support its war of aggression.— Defense of Ukraine (@DefenceU) July 27, 2023
🇺🇦❤️🤺 pic.twitter.com/VPNRiThk6B
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