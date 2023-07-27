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Міноборони України відреагувало на дискваліфікацію Харлан

Міністерство оборони України підтримало Ольгу Харлан
Сьогодні 21:48 261 0
Міноборони України відреагувало на дискваліфікацію Харлан
#Ольга Харлан

Джерело - Чемпіон.

Міністерство оборони України підтримало Ольгу Харлан, яку дискваліфікували з чемпіонату світу за відмову тиснути руку росіянці Анні Смірновій.

Про це повідомляє твіттер Міністерства оборони України.

"Ми повністю підтримуємо Ольгу Харлан, талановиту українську фехтувальницю, яка відмовилася потиснути руку російській суперниці після її перемоги в поєдинку.

  Актуально: Україна подасть апеляцію на дискваліфікацію Харлан

Ми засуджуємо використання росією спорту для підтримки загарбницької війни", - йдеться в повідомленні.

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