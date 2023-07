Міноборони України відреагувало на дискваліфікацію Харлан

Міністерство оборони України підтримало Ольгу Харлан, яку дискваліфікували з чемпіонату світу за відмову тиснути руку росіянці Анні Смірновій.

Про це повідомляє твіттер Міністерства оборони України.

Актуально: Україна подасть апеляцію на дискваліфікацію Харлан

We stand in full support of Olha Harlan, the talented Ukrainian fencer who declined to shake hands with her russian opponent following her victory in a duel. We condemn russia’s exploitation of sports to support its war of aggression.

