Беленюк: Існувала домовленість між Харлан та керівництвом FIE

Жан Беленюк прокоментував дискваліфікацію Ольги Харлан

Джерело - Чемпіон.

Міжнародна федерація фехтування та українка Ольга Харлан мали домовленість щодо рукостискання з росіянкою Анною Смірновою після поєдинку на чемпіонаті світу.

Про це повідомив народний депутат та олімпійський чемпіон Жан Беленюк.

"Найцинічніше в цій історії, що існувала домовленість між Ольгою та керівництвом міжнародної федерації, на якій було погоджено відсутність рукостискання після матчу", - написав Беленюк.

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