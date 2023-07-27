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Беленюк: Існувала домовленість між Харлан та керівництвом FIE

Жан Беленюк прокоментував дискваліфікацію Ольги Харлан
Сьогодні 17:17 314 1
Беленюк: Існувала домовленість між Харлан та керівництвом FIE
#Жан Беленюк, #Ольга Харлан

Джерело - Чемпіон.

Міжнародна федерація фехтування та українка Ольга Харлан мали домовленість щодо рукостискання з росіянкою Анною Смірновою після поєдинку на чемпіонаті світу.

Про це повідомив народний депутат та олімпійський чемпіон Жан Беленюк.

"Найцинічніше в цій історії, що існувала домовленість між Ольгою та керівництвом міжнародної федерації, на якій було погоджено відсутність рукостискання після матчу", - написав Беленюк.

  Кулеба: Закликаю FIE відновити права Харлан і дозволити їй змагатися

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