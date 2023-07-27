Харлан ризикує отримати тривалу дискваліфікацію

Харлан ризикує пропустити командні змагання ЧС, де відсутні росіяни і білоруси

Лідерку збірної України з фехтування Ольга Харлан зняли з участі на чемпіонату світу після того, як вона відмовилася "привітати" нейтральну атлетку з Росії Анну Смірнову після своєї перемоги.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

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У протоколі змагань навпроти Ольги Харлан зазначено "виключено".

У правила FIE є лише одне трактування "виключення" – це передбачає дискваліфікацію зі змагань та відсторонення на 60 днів від усіх подальших стартів. Тобто, українська фехтувальниця має пропустити й командний турнір з фехтування, де нейтральних представників з Росії та Білорусі немає.

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