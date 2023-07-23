Українці можуть повернутися на міжнародні змагання, до яких допустили росіян

Гутцайт розповів про можливий допуск українців до змагань з росіянами

Міністерство може переглянути наказ про заборону українським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях разом з росіянами та білорусами.

Про це розповів Міністр молоді та спорту України, президент НОК Вадим Гутцайт.

"Як ми прочитали на сайті МОК, за декілька днів будуть надіслані запрошення про участь в Олімпійських іграх усім країнам у світі, але не буде запрошена Російська Федерація і Білорусь. І це, я вважаю, уже якась перемога нашої спортивної спільноти, і міністерства, і НОК. Тому що постійно працювали й працюватимемо, щоб росіян і білорусів не було.

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І так як зараз росіянам і білорусам не будуть надіслані запрошення, то Росії й Білорусі як офіційних країн не буде на Олімпійських іграх. І зараз ми вже розпочали дискусію щодо можливості того, щоб наші спортсмени брали участь у всіх кваліфікаційних змаганнях до Олімпіади, якщо РФ і Білорусі не буде на Іграх", - сказав Гутцайт.

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