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Кесіль здобув ліцензію на Олімпіаду-2024 у плаванні на 200 м батерфляєм

Сьогодні 11:55 129 0
Кесіль здобув ліцензію на Олімпіаду-2024 у плаванні на 200 м батерфляєм
#Денис Кесіль

Джерело - Чемпіон.

Український плавець Денис Кесіль завоював ліцензію на Олімпіаду-2024 у плаванні на 200 м батерфляєм.

Кесіль вийшов до півфіналу чемпіонату світу з водних видів спорту. Він показав 11-й результат (1.55,75).

Для завоювання ліцензії на Олімпіаду потрібно було виконати норматив та подолати дистанцію за 1.55,78 хвилин.

Для 22-річного українця це буде друга Олімпіада. У Іграх у Токіо він став 21-м у кваліфікації.

Денис cтав четвертим українським плавцем, який виконав норматив на Олімпіаду-2024. До нього це вдалося Михайлові Романчуку (400, 800 та 1500 метрів вільним стилем), Олександрові Желтякову (200 метрів на спині), а також Владиславу Бухову (50 метрів вільним стилем).

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