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Кесіль вийшов до півфіналу чемпіонату світу у батерфляї

Сьогодні 06:22 252 0
Кесіль вийшов до півфіналу чемпіонату світу у батерфляї
#Денис Кесіль

Джерело - Чемпіон.

Український плавець Денис Кесіль подолав кваліфікацію чемпіонату світу з водних видів спорту в японському місті Фукуока.

Кесіль посів 11-е місце у відбіркових змаганнях з плаванням батерфляєм на дистанції 200 метрів.

16 найкращих плавців продовжать боротьбу за медалі у цій дисципліні у півфіналі. Кесіль побореться за путівку до фіналу сьогодні, 25 липня. Початок півфіналу о 15:33.

Чемпіонат світу з водних видів спорту
Плавання. Батерфляй. 200 м. Чоловіки
25 липня

Нагадаємо Олексій Середа посів 6-е місце у фіналі в стрибках із 10-метрової вишки на чемпіонаті світу з водних видів спорту. 

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