Кесіль вийшов до півфіналу чемпіонату світу у батерфляї

Джерело - Чемпіон.
Український плавець Денис Кесіль подолав кваліфікацію чемпіонату світу з водних видів спорту в японському місті Фукуока.
Кесіль посів 11-е місце у відбіркових змаганнях з плаванням батерфляєм на дистанції 200 метрів.
16 найкращих плавців продовжать боротьбу за медалі у цій дисципліні у півфіналі. Кесіль побореться за путівку до фіналу сьогодні, 25 липня. Початок півфіналу о 15:33.
Чемпіонат світу з водних видів спорту
Плавання. Батерфляй. 200 м. Чоловіки
25 липня
Нагадаємо Олексій Середа посів 6-е місце у фіналі в стрибках із 10-метрової вишки на чемпіонаті світу з водних видів спорту.