Романчук кваліфікувався до фіналу чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.
Український плавець Михайло Романчук подолав кваліфікацію чемпіонату світу з водних видів спорту в японському місті Фукуока.
Романчук з шостим результатом вийшов до фіналу у плаванні вільним стилем на дистанції 800 метрів.
8 найкращих плавців продовжать боротьбу за медалі у цій дисципліні у фіналі. Фінал відбудеться завтра, 26 липня. Початок о 14:02.
Чемпіонат світу з водних видів спорту
Плавання. Вільний стиль. 800 м. Чоловіки
25 липня
Раніше Денис Кесіль подолав кваліфікацію на чемпіонаті світу з водних видів спорту у відбіркових змаганнях з плаванням батерфляєм на дистанції 200 метрів.