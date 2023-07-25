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Романчук кваліфікувався до фіналу чемпіонату світу

Сьогодні 06:35 578 0
Романчук кваліфікувався до фіналу чемпіонату світу
#Михайло Романчук

Джерело - Чемпіон.

Український плавець Михайло Романчук подолав кваліфікацію чемпіонату світу з водних видів спорту в японському місті Фукуока.

Романчук з шостим результатом вийшов до фіналу у плаванні вільним стилем на дистанції 800 метрів.

8 найкращих плавців продовжать боротьбу за медалі у цій дисципліні у фіналі. Фінал відбудеться завтра, 26 липня. Початок о 14:02.

Чемпіонат світу з водних видів спорту
Плавання. Вільний стиль. 800 м. Чоловіки
25 липня

Раніше Денис Кесіль подолав кваліфікацію на чемпіонаті світу з водних видів спорту у відбіркових змаганнях з плаванням батерфляєм на дистанції 200 метрів.

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