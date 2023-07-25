Романчук кваліфікувався до фіналу чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

Український плавець Михайло Романчук подолав кваліфікацію чемпіонату світу з водних видів спорту в японському місті Фукуока.

Романчук з шостим результатом вийшов до фіналу у плаванні вільним стилем на дистанції 800 метрів.

8 найкращих плавців продовжать боротьбу за медалі у цій дисципліні у фіналі. Фінал відбудеться завтра, 26 липня. Початок о 14:02.

Чемпіонат світу з водних видів спорту

Плавання. Вільний стиль. 800 м. Чоловіки

25 липня

Раніше Денис Кесіль подолав кваліфікацію на чемпіонаті світу з водних видів спорту у відбіркових змаганнях з плаванням батерфляєм на дистанції 200 метрів.