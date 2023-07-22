Джерело - Чемпіон.
Українець Олексій Середа гідно виступив у фіналі в стрибках із 10-метрової вишки на чемпіонаті світу з водних видів спорту.
Середа у фіналі набрав суму 475.55 бала і став 6-им. Змагання виграв Кассель Руссо з Австралії (набрав 520,85 бала).
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань
Нагадаємо, що вийшовши до фіналу, Середа завоював ліцензію на Олімпіаду-2024 в цій дисципліні.
Інший представник України Євген Науменко отримав суму 394.35 бала та посів 15-е місце у півфіналі і до фіналу не вийшов.
Чемпіонат світу з водних видів спорту
Стрибки у воду. 10-метрова вишка, фінал
22 липня
- 1. Кассель Руссо (Австралія) - 520.85 бала
- 2. Джунджі Ліан (Китай) - 512.35
- 3. Хао Ян (Китай) - 504.00
- ...
- 6. Олексій Середа (Україна) - 475.55