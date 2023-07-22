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Середа став шостим на чемпіонаті світу

Руссо сенсаційно став чемпіоном світу
Сьогодні 13:57 153 0
Середа став шостим на чемпіонаті світу
#Олексій Середа

Джерело - Чемпіон.

Українець Олексій Середа гідно виступив у фіналі в стрибках із 10-метрової вишки на чемпіонаті світу з водних видів спорту. 

Середа у фіналі набрав суму 475.55 бала і став 6-им. Змагання виграв Кассель Руссо з Австралії (набрав 520,85 бала).

Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань

Нагадаємо, що вийшовши до фіналу, Середа завоював ліцензію на Олімпіаду-2024 в цій дисципліні.

Інший представник України Євген Науменко отримав суму 394.35 бала та посів 15-е місце у півфіналі і до фіналу не вийшов.

Чемпіонат світу з водних видів спорту
Стрибки у воду. 10-метрова вишка, фінал
22 липня
  • 1. Кассель Руссо (Австралія) - 520.85 бала
  • 2. Джунджі Ліан (Китай) - 512.35
  • 3. Хао Ян (Китай) - 504.00
  • ...
  • 6. Олексій Середа (Україна) - 475.55
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