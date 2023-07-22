Руссо сенсаційно став чемпіоном світу

Джерело - Чемпіон.

Українець Олексій Середа гідно виступив у фіналі в стрибках із 10-метрової вишки на чемпіонаті світу з водних видів спорту.

Середа у фіналі набрав суму 475.55 бала і став 6-им. Змагання виграв Кассель Руссо з Австралії (набрав 520,85 бала).

Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань

Нагадаємо, що вийшовши до фіналу, Середа завоював ліцензію на Олімпіаду-2024 в цій дисципліні.

Інший представник України Євген Науменко отримав суму 394.35 бала та посів 15-е місце у півфіналі і до фіналу не вийшов.

Чемпіонат світу з водних видів спорту

Стрибки у воду. 10-метрова вишка, фінал

22 липня