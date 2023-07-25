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Овчінніков не подолав кваліфікацію чемпіонату світу у брасі

Сьогодні 07:25 233 0
Овчінніков не подолав кваліфікацію чемпіонату світу у брасі
#Максим Овчінніков

Джерело - Чемпіон.

Український плавець Максим Овчінніков не подолав кваліфікацію чемпіонату світу з водних видів спорту в японському місті Фукуока.

Овчінніков посів 25-е місце у відбіркових змаганнях з плаванням брасом на дистанції 50 метрів.

16 найкращих плавців продовжать боротьбу за медалі у цій дисципліні у півфіналі.

Чемпіонат світу з водних видів спорту
Плавання. Брас. 50 м. Чоловіки
25 липня

Нагадаємо Олексій Середа посів 6-е місце у фіналі в стрибках із 10-метрової вишки на чемпіонаті світу з водних видів спорту. 

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