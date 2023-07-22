Чотири українці заявлені на етап Діамантової ліги в Лондоні

Джерело - Чемпіон.
У Лондоні у неділю, 23 липня, відбудеться десятий етап легкоатлетичної Діамантової ліги.
Українці змагатимуться в стрибках у висоту (Андрій Проценко), бігу на 400 метрів з бар'єрами (Анна Рижикова та Вікторія Ткачук), а також стрибках у довжину (Марина Бех-Романчук).
Старти українці на Діамантовій лізі у Лондоні:
- 16:04. Анна Рижикова, Вікторія Ткачук — 400 м/б
- 16:22. Андрій Проценко — стрибки у висоту
- 16:49. Марина Бех-Романчук — стрибки в довжину
Раніше Геращенко виборола срібло на етапі Діамантової ліги у Монако.