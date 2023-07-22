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Чотири українці заявлені на етап Діамантової ліги в Лондоні

Десятий етап відбудеться 23 липня
Сьогодні 23:10 206 0
Чотири українці заявлені на етап Діамантової ліги в Лондоні
Фото - Getty Images

Джерело - Чемпіон.

У Лондоні у неділю, 23 липня, відбудеться десятий етап легкоатлетичної Діамантової ліги.

Українці змагатимуться в стрибках у висоту (Андрій Проценко), бігу на 400 метрів з бар'єрами (Анна Рижикова та Вікторія Ткачук), а також стрибках у довжину (Марина Бех-Романчук).

Старти українці на Діамантовій лізі у Лондоні:

  • 16:04. Анна Рижикова, Вікторія Ткачук — 400 м/б
  • 16:22. Андрій Проценко — стрибки у висоту
  • 16:49. Марина Бех-Романчук — стрибки в довжину

Раніше Геращенко виборола срібло на етапі Діамантової ліги у Монако.

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