Геращенко виборола срібло на етапі Діамантової ліги у Монако

Юлія Левченко залишилася поза подіумом.

Джерело - Чемпіон.

Ірина Геращенко та Ярослава Магучіх стали срібною та бронзовою призерками на етапі Діамантової ліги у Монако.

Перемогу здобула австралійка Нікола Оліслагерс (Макдермот). Вона взяла висоту 1,99 м.

Срібло з результатом 1,96 м взяла Ірина Геращенко. Третьою стала Ярослава Магучіх з таким же показником.

Діамантова ліга - Монако

Стрибки у висоту (жінки)

21 липня

1. Нікола Оліслагерс (Австралія) — 1.99 метра

2. Ірина Геращенко (Україна) — 1.96 м

3. Ярослава Магучіх (Україна) — 1.96 м

...

6. Юлія Левченко (Україна) — 1.93 м

Раніше Геращенко виграла етап Діамантової ліги.