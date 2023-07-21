Головне
Збірна України здобула медаль на чемпіонаті світу-2023 в Японії
Вчора 16:48 689
Динамо Загреб підпише Михайліченка
Вчора 23:23 200
Геращенко виборола срібло на етапі Діамантової ліги у Монако
Вчора 22:57 292
Обамеянг — гравець Марселя
Вчора 20:37 248
ЛНЗ представив нову форму
Вчора 20:14 486
Визначився ігровий номер Ярмоленка у Динамо
Вчора 18:57 761
Полісся підписало захисника Інгульця
Вчора 18:10 300
Гармаш може перейти у казахстанський клуб
Вчора 16:11 479 1
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Вчора 15:49 343469
Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна
Вчора 15:38 127531 1
Прямі трансляції

Геращенко виборола срібло на етапі Діамантової ліги у Монако

Юлія Левченко залишилася поза подіумом.
Вчора 22:57 292 0
Геращенко виборола срібло на етапі Діамантової ліги у Монако
Фото - Getty Images
#Ірина Геращенко, #Ярослава Магучіх

Джерело - Чемпіон.

Ірина Геращенко та Ярослава Магучіх стали срібною та бронзовою призерками на етапі Діамантової ліги у Монако.

Перемогу здобула австралійка Нікола Оліслагерс (Макдермот). Вона взяла висоту 1,99 м.

Срібло з результатом 1,96 м взяла Ірина Геращенко. Третьою стала Ярослава Магучіх з таким же показником.

Діамантова ліга - Монако
Стрибки у висоту (жінки)
21 липня
1. Нікола Оліслагерс (Австралія) — 1.99 метра
2. Ірина Геращенко (Україна) — 1.96 м
3. Ярослава Магучіх (Україна) — 1.96 м
...
6. Юлія Левченко (Україна) — 1.93 м

Раніше Геращенко виграла етап Діамантової ліги.

Коментарі ()
Популярне зараз
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 9933
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах 343469
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 17175
Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна 127531 1
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань 7337
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 7648
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 20879
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 74622
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 21668
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 15915
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 53296
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 37661 1