Геращенко виборола срібло на етапі Діамантової ліги у Монако

Джерело - Чемпіон.
Ірина Геращенко та Ярослава Магучіх стали срібною та бронзовою призерками на етапі Діамантової ліги у Монако.
Перемогу здобула австралійка Нікола Оліслагерс (Макдермот). Вона взяла висоту 1,99 м.
Срібло з результатом 1,96 м взяла Ірина Геращенко. Третьою стала Ярослава Магучіх з таким же показником.
Діамантова ліга - Монако
Стрибки у висоту (жінки)
21 липня
1. Нікола Оліслагерс (Австралія) — 1.99 метра
2. Ірина Геращенко (Україна) — 1.96 м
3. Ярослава Магучіх (Україна) — 1.96 м
...
6. Юлія Левченко (Україна) — 1.93 м
Раніше Геращенко виграла етап Діамантової ліги.