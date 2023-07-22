Джерело - Суспільне Спорт.
Українські шпажистки не стартували в особистих змаганнях на чемпіонаті світу з фехтування.
Про це повідомляє Суспільне.
Учора українки Джоан Фейбі Бежура, Інна Бровко, Влада Харькова та Дар'я Варфоломєєва з'явились у заявці на чемпіонат світу з фехтування в індивідуальній жіночій шпазі, в якій представлені росіянки Яна Бекмурзова та Поліна Хаертдінова.
Жеребкування було проведене з чотирма українками. Однак уже зранку прізвища українок зникли зі списку груп - змагання розпочалися без них.
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