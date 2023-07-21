Україна дозаявила шпажисток на чемпіонат світу попри наявність росіян

Федерація фехтування України планувала бойкотувати частину особистих турнірів з фехтування саме через наявність представниць Росії та Білорусі.

Україна дозаявила фехтувальниць для участі в індивідуальному турнірі з шпаги на чемпіонаті світу-2023, який розпочнеться 23 липня у Мілані.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Збірна України з фехтування планувала у повному обсязі виступити на чемпіонаті світу, заявивши спортсменів на усі індивідуальні та командні турніри. Однак була змушена відмовитися від участі у чотирьох з шести особистих турнірів - на них заявилися нейтральні фехтувальники з Росії та Білорусі.

Серед турнірів, в яких Україна відмовлялася від участі - усі жіночі індивідуальні змагання, а також фехтування на шпагах серед чоловіків. Проте в оновленій заявці на ЧС-2023 вказані шпажистки з України - навіть попри присутність двох нейтральних фехтувальниць з Росії - Яни Бєкмурзової та Поліни Хаертдінової.

Раніше росіян і білорусів допустили до Азійських ігор.

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